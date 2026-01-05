https://mehrnews.com/x3b5yZ ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲ کد خبر 6714518 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲ اعتکاف دانشآموزی در ایذه اهواز - دانشآموزان شهرستان ایذه همزمان با سراسر کشور در اعتکاف دانشآموزی شرکت کردند. دریافت 35 MB کد خبر 6714518 کپی شد مطالب مرتبط تنديس مقاومت دانش آموزي به دانش آموزان لبناني اهدا مي شود دانشگاه مدرن، مولد و مبلغ فردگرایی است/ نقد درون متنی یک نشست اولين همايش انجمن دوستي با دانش آموزان فلسطيني اعزام ۷۰۰۰ دانش آموز همراه والدین به عتبات عالیات دانش ارتباطات، توزیع دانش است نه تولید دانش برچسبها آیین اعتکاف اعتکاف دانش آموزی ایذه اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان
