به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگارمی عصر دوشنبه با حضور در مناطق مختلف، از روند پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان بازدید کرد.
معاون فرماندار تنگستان در این بازدید با تأکید بر اهمیت نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها پاسخگوی نیاز اساسی خانوارهای فاقد مسکن است، بلکه با ایجاد اشتغال پایدار، تقویت زیرساختهای منطقهای و تحرک بخشیدن به چرخه اقتصادی، نقش بیبدیلی در پیشرفت متوازن و رونق زندگی شهری و روستایی ایفا میکند.
تنگارمی همچنین بر ضرورت کیفیتسازی، رعایت دقیق زمانبندی و بهرهگیری از مصالح استاندارد در اجرای پروژهها تأکید کرد و گفت: اولویت ما در تنگستان، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب و مقرونبهصرفه، همراه با حفظ شاخصهای فنی و معماری است.
