حسن نتاج: حل بحران پسماند مازندران نیازمند تصمیم ملی است

حسن حسننتاج در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج بررسیهای کارشناسی و رایزنیهای انجامشده با مسئولان استانی، اظهار کرد: موضوع جمعآوری، انتقال و دفع غیراصولی پسماند شهری در مازندران سالهاست به یک بحران مزمن تبدیل شده و عملاً از توان مدیریت محلی خارج است.
وی افزود: فشار ناشی از انباشت و دفع نامناسب زباله، آسیبهای گستردهای به منابع طبیعی، محیط زیست و شبکه خدمات شهری وارد کرده و در صورت تداوم، پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت مردم و اقتصاد گردشگری استان به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم مازندران در مجلس با اشاره به تعاملات بیناستانی در حوزه منابع آب گفت: استان سمنان طی سالهای گذشته از منابع آبی حوزه وزیه در منطقه خطیرکوه بهرهمند بوده و این موضوع انتظار منطقی افکار عمومی مازندران را برای شکلگیری همکاری متقابل در حوزه مدیریت پسماند تقویت کرده است.
حسننتاج صلحدار با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت سرزمینی تصریح کرد: حل این مسئله باید در چارچوب همگرایی منطقهای و با رویکردی عادلانه و توافقی میان استانها دنبال شود، چرا که این بحران ماهیتی ملی دارد.
وی ادامه داد: ورود و هماهنگی مؤثر دستگاههایی همچون وزارتخانههای مرتبط، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و استانداریهای مازندران و سمنان برای دستیابی به راهکاری پایدار ضروری است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: از معاون اول رئیسجمهور درخواست کردهام با تشکیل کارگروهی در سطح ملی، این موضوع بهصورت فوری و کارشناسی بررسی شود و بنده نیز آمادگی دارم از تمامی ظرفیتهای قانونی مجلس برای تسریع تصمیمگیری و تسهیل هماهنگی میان دستگاهها استفاده کنم.
نظر شما