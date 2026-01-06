محبوب: ۵۴ روستای فومن و شفت از آب سالم برخوردار می شوند

مارال محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی روستایی و رفع تنش آبی، عملیات اجرایی احداث تأسیسات زیربنایی آبرسانی به ۵۴ روستای فاقد و دارای تنش آبی در شهرستانهای شفت و فومن آغاز شده است که با تکمیل این طرح، بخش قابل توجهی از روستاهای این مناطق از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهرهمند خواهند شد.
وی با اشاره به اعتبار این پروژه افزود: هزینه اجرای این عملیات بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، اعتبارات رفع تنش آبی روستایی و نیز اعتبارات اختصاصیافته از سوی نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی تأمین میشود.
معاون فنی و مهندسی شرکت آبفای گیلان در تشریح جزئیات پروژه تصریح کرد: عملیات اجرایی این سایت شامل احداث و تکمیل مخزن بتنی نیمهمدفون به ظرفیت ۲۰۰۰ مترمکعب، احداث و تکمیل مخزن هوایی فولادی ۱۰۰ مترمکعبی، ساختمانهای دیزلژنراتور، کلرزنی و نگهبانی، احداث چاهکهای پمپاژ، اتاقک شیرآلات، محوطهسازی و اجرای کلیه تأسیسات برقی و مکانیکی مرتبط و سایر اقدامات لازم بهمنظور راهاندازی کامل سایت میباشد که برای اجرای این بخشها، بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات سال جاری پیشبینی شده است.
محبوب در ادامه خاطرنشان کرد: با تکمیل این تأسیسات زیربنایی و تأمین منابع آب از طریق حفر و تجهیز چاههای پیشبینیشده و اجرای خطوط جمعآوری و انتقال آب به تأسیسات که در حال برنامهریزی است زمینه آبرسانی پایدار به ۵۴ روستای تحت پوشش این سایت، شامل ۲۳ روستای شهرستان فومن و ۳۱ روستای شهرستان شفت، با جمعیتی بالغ بر ۲۸ هزار نفر فراهم خواهد شد.
