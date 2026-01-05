اشجری: مقاومت و دفاع از میهن از آموزه های مکتب حاج قاسم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مسجد جامع شهرستان شفت، ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) و تقارن این مناسبت با ششمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، گفت: این سردار بزرگ انقلاب اسلامی مدافع حرم حضرت زینب (س) و پاسدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.
وی حضرت زینب کبری (س) را مادر مصیبتها و رنجها دانست و اظهار کرد: آن حضرت در عمر ۵۷ ساله خود مرارتهای فراوانی را دید و غمهای زیادی را تحمل کرد اما در برابر همه سختیها و تلخیها، کوه صبر و آرامش بود و هرگز در فراز و فرودهای زندگی کم نیاورد؛ عقیله بنیهاشم که تا قبل از شهادت امام حسین (ع)، اظهار عاطفه قوی به سیدالشهدا میکرد بعد از شهادت امام حسین (ع)، خطبه خوانی، سخنرانی و افشاگری میکرد.
حضرت زینب (س) اسوه جهاد تبیین است
حجت الاسلام والمسلمین اشجری، حضرت زینب (س) را اسوه جهاد تبیین دانست و تاکید کرد: ایشان پس از شهادت حضرت سیدالشهداء (ع) و اسارت آل الله، همواره از صبر و نماز کمک میگرفت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، دغدغه حضرت زینب کبری (س) را دغدغه امام وقت خود دانست و گفت: ایشان فرزندانش را برای حماسه کربلا تربیت کرد و امروز ما نیز وظیفه داریم فرزندان خود را به عنوان سرباز امام زمان (عج) تربیت کنیم.
وی با اشاره به فرارسیدن چهل وهفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، به فراز و نشیبها و تلخیها و شیرینیهای این ۴۷ سال اشاره کرد و متذکر شد: اگر چه عزیزان زیادی را از دست دادیم، اما چهرههای جدیدی همچون شهید محسن حججی از رویشها و برکات انقلاب اسلامی است که در مکتب حاج قاسم تربیت شدند. حاج قاسم، شهید حججی های فراوانی را تربیت کرد که هم اکنون ادامهدهندگان راه او هستند.
حجت الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه سر تا پای وجود سردار دلها، ایمان به خدا بود، گفت: یکی از مصائب کنونی کشور این است که برخی از مسئولان نگاهشان به کدخدا بیش از نگاه و توجه به خداست و کدخدا را گره گشاتر از خدا میدانند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، اعتماد و اتکال ملت ایران به خدای متعال را رمز ماندگاری جمهوری اسلامی دانست و با اشاره به سختیها و دشواریهای این راه، ادامه داد: اگر چه ملت ایران مشکلات زیادی را تحمل کرده است اما همچنان در برابر دشمن گستاخ و لجوج، شجاعانه ایستاده است.
وی ناآرامیهای روزهای اخیر را ناشی از بی تدبیریهای مدیریتی دانست که موجب اعتراض کسبه و بازاریان شده است و اظهار کرد: اصناف و بازاریان دوستداران انقلاب اسلامی بوده که در هشت سال دفاع مقدس، دفاع از حرم، شیوع کرونا و جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم بودند و بیشک حساب جمع محدودی از اغتشاشگران از حساب مردم معترض جدا است.
تاکید بر اهمیت حراست از نظام اسلامی و جایگاه رفیع ولایت فقیه
حجت الاسلام والمسلمین اشجری، ماهیت نظام جمهوری اسلامی را ماهیتی مردمی دانست و اضافه کرد: جمهوری یعنی مردمی بودن و نظامی که مردم را از دست دهد، اعتباری ندارد. هویت و ماهیت انقلاب اسلامی ایران مردمی بودن است و مردم علت موجده و مبقیه انقلاب هستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، توکل، توسل، تدبیر و تلاش را چهار رکن اساسی برای عبور از بزنگاههای انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: حاج قاسم در همه جا برای دفاع از مظلومان بود؛ در دفاع مقدس، لبنان، عراق و سوریه؛ او وجود خود را وقف اسلام، انقلاب و ملت کرده بود و برای علی زمان، مالک اشتر بود. امروز اگر روحیه حاج قاسم که روحیه ایثار و جهاد و مقاومت است در کشور تسری پیدا کند، جمهوری اسلامی درخشندهتر از گذشته خواهد بود.
وی با بیان اینکه تصرف سوریه در ۱۱ روز و ونزوئلا در چهار روز انجام شد، اما دشمنان در جنگ ۱۲ روزه با پاسخ محکم ایران روبرو شدند، گفت: شاهد وحشیگری آمریکا در دنیا و سکوت خفتبار سازمانهای بین المللی و حقوق بشری هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین اشجری با تاکید بر اینکه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن و دفاع از میهن اسلامی آموزههای مکتب حاج قاسم است، اظهار کرد: شهید سلیمانی فراتر از شخص بود، زیرا او مکتبی ایجاد کرد که دانش آموختههای فراوانی را به خود گرفته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اندوه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان شهادت حاج قاسم، اضافه کرد: این روزها مردم زیادی زائر مزار حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان هستند، و امیدواریم که با عمل به وصیتنامه شهید سلیمانی تجدید بیعتی با سردار دلها انجام شود.
وی با تاکید بر اهمیت حراست از نظام اسلامی و جایگاه رفیع ولایت فقیه، افزود: به فرموده حاج قاسم، جمهوری اسلامی ایران حرم است و نباید اجازه داد که افرادی خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته این حرم را تخریب کنند، زیرا اگر جمهوری اسلامی بماند، سایر
نظر شما