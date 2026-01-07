تأکید بر آمادگی مستمر مدیریت شهری در شرایط بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست قرارگاه عملیاتی سپهبد شهید محمد باقری با هدف بررسی سطح آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهری در مواجهه با شرایط بحرانی و تهدیدات احتمالی برگزار شد.
در این نشست که با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیرعامل سازمان آتشنشانی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران، معاونین خدمات شهری ۵۵ شهر بزرگ کشور برگزار شد. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: نباید آمادگی را مقطعی دید؛ فرض ما باید استمرار تهدید و ضرورت حضور دائمی در بالاترین سطح آمادگی باشد.
وی افزود: تداوم خدمات عمومی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی، از مهمترین مأموریتهای پدافند غیرعامل در مدیریت شهری است.
جلالی با تأکید بر هماهنگی بین دستگاهها گفت: اگر هماهنگی نهادی از پیش شکل گرفته باشد، در زمان بحران میتوان آثار تهدید را به حداقل رساند و از ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم جلوگیری کرد.
در ادامه، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نقش مستقیم مدیریت شهری در ارتباط با مردم اظهار کرد: در شرایط بحران، شهرداری و مجموعههای وابسته در خط مقدم تماس با شهروندان قرار دارند و عملکرد آنها بهطور مستقیم بر آرامش روانی جامعه اثر میگذارد.
وی افزود: پاسخگویی شفاف، حضور میدانی مدیران و تداوم خدمات شهری از مهمترین مطالبات مردم در شرایط اضطراری است.
قدرتالله محمدی مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران نیز در این نشست با اشاره به تجربیات میدانی حوادث اخیر گفت: تجربههای عملیاتی سرمایههای ارزشمند ما هستند و باید بهصورت دقیق مستندسازی شوند تا در بحرانهای آینده مورد استفاده قرار گیرند.
وی تأکید کرد: آتشنشانی بهعنوان خط مقدم پاسخ به حوادث شهری، نیازمند آمادگی دائمی نیروی انسانی و تجهیزات تخصصی است.
محمدجواد تاجیک مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) نیز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رسیدگی به جانباختگان حوادث گفت: اولویت ما از نخستین ساعات، تکریم خانوادهها، ساماندهی فرآیندها و جلوگیری از سردرگمی مردم بود.» وی افزود: «تمرکز خدمات در یک محل مشخص و استفاده از ظرفیتهای بینبخشی و مردمی، نقش مهمی در کاهش فشار روانی خانوادهها داشت.
تاجیک ادامه داد: آمادگیهای پیشین و برنامهریزیهای انجامشده قبل از بحران کمک کرد تا با وجود حجم بالای مأموریتها، خدمات با نظم، احترام و آرامش ارائه شود.
همچنین محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با تأکید بر نقش خدمات پشتیبان شهری در بحرانها گفت: پاکسازی معابر، مدیریت آوار و ساماندهی پسماند از اقدامات حیاتی پس از حوادث است که باید با سرعت و برنامهریزی دقیق انجام شود تا شهر هرچه سریعتر به شرایط عادی بازگردد.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاهها، برگزاری مانورهای تخصصی، ارتقای آموزشها و مستندسازی تجربیات تأکید کردند و نشست قرارگاه عملیاتی سپهبد شهید محمد باقری را گامی مؤثر در مسیر افزایش تابآوری شهری و آمادگی ملی دانستند.
