  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

قالیباف: کالابرگ و مسائل اقتصادی محور نشست غیرعلنی امروز بود

قالیباف: کالابرگ و مسائل اقتصادی محور نشست غیرعلنی امروز بود

رئیس مجلس گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس به بررسی موضوعات مرتبط با کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف پرداخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص نشست غیر علنی امروز مجلس گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس که از ساعت ۸:۵ دقیقه آغاز شد، به بررسی موضوعات مرتبط با کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف پرداخته شد. که گزارش این جلسه به زودی از سوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: در ادامه این جلسه، نمایندگان دولت و مجلس به بررسی دقیق موضوعات اقتصادی پرداخته و تبادل نظر کردند.

قالیباف تأکید کرد که اطلاعات دقیق‌تری از این جلسه به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6716445
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جلالی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام، کالا برگ یعنی توهین مستقیم به شعور ملت،،، مثل این است که صد هزار تومان از شما بگیرند وبعد ده هزار تومان با منت به شما برگردانند،،،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها