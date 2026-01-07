قالیباف: کالابرگ و مسائل اقتصادی محور نشست غیرعلنی امروز بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص نشست غیر علنی امروز مجلس گفت: در نشست غیرعلنی امروز مجلس که از ساعت ۸:۵ دقیقه آغاز شد، به بررسی موضوعات مرتبط با کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف پرداخته شد. که گزارش این جلسه به زودی از سوی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی افزود: در ادامه این جلسه، نمایندگان دولت و مجلس به بررسی دقیق موضوعات اقتصادی پرداخته و تبادل نظر کردند.

قالیباف تأکید کرد که اطلاعات دقیق‌تری از این جلسه به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.