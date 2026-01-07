به گزارش خبرنگار مهر، احسان مسعودی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی روز گذشته (سهشنبه، ۱۶ دی) در نشست خبری از آغاز ثبتنامهای جدید طرح نهضت ملی مسکن در ۴۱ شهر کشور خبر داد و گفت: طی چهار تا پنج ماه گذشته، فرایندی در وزارت راه و شهرسازی آغاز شد تا در شهرهایی که فاقد صف متقاضی تأیید نهایی در طرح نهضت ملی مسکن یا طرح جوانی جمعیت هستند و زمینهای تأمینشده نیز الزامات لازم را دارند، امکان ثبتنام جدید فراهم شود.
وی افزود: این فرایند پس از رفتوبرگشتهای متعدد با ادارات کل راه و شهرسازی استانها و اطمینان از آمادهسازی اراضی و همچنین تأیید تأمین خدمات زیربنایی در شورای مسکن استانها به نتیجه رسید و بر همین اساس، ثبتنامهای جدید نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت. تاکنون ظرفیت ثبتنام در ۴۱ شهر کشور در سامانه مربوطه فعال شده است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات موجود، در استان اصفهان دو شهر، در آذربایجان غربی یک شهر، در استان کرمان بیش از ۱۰ شهر، در استان چهارمحال و بختیاری چند شهر، در استان سمنان یک شهر، در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۰ شهر، در استان گلستان دو شهر و در استان هرمزگان نیز بیش از ۱۰ شهر مشمول این فرآیند شدهاند.
مسعودی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، ظرفیت ثبتنام جدید نهضت ملی مسکن در ۴۱ شهر کشور فراهم شده و در حال حاضر این طرح در استان تهران اجرا نمیشود.
راهنمای ثبتنام متقاضیان جدید نهضت ملی مسکن
در راستای این خبر، متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن میتوانند برای اطلاع از ظرفیتهای تازه ایجادشده، به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به نشانی « https://saman.mrud.ir» مراجعه کنند.
برپایه این گزارش، متقاضیان با ورود به بخش «مسکن (نهضت ملی)» و سپس مراجعه به قسمت «تما» میتوانند فهرست شهرهایی را که بهتازگی امکان ثبتنام جدید در طرح نهضت ملی مسکن برای آنها فراهم شده است، مشاهده کرده و از آخرین وضعیت ظرفیتها مطلع شوند.
