کاظمی: نیازمند جذب معلم هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، و مدیران ارشد دو نهاد، مسائل کلیدی نیروی انسانی در آموزش و پرورش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کاظمی در سخنان خود از حمایت‌های بی‌دریغ و نگاه بلند رفیع‌زاده در خصوص مسائل نیروی انسانی آموزش و پرورش تقدیر کرد و گفت: از تمامی حمایت‌های ارزنده دکتر رفیع‌زاده، به‌ویژه در تأمین نیروی انسانی در سال گذشته، قدردانی می‌کنیم. تأکید ایشان که هیچ کلاسی بدون معلم نباشد، در راستای تقویت آموزش در کشور، نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است.

در این جلسه، موضوع ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش و نیازهای نیروی انسانی در سال‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کاظمی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌های فراوان، هنوز نیاز به جذب معلمان و متخصصین در برخی حوزه‌ها احساس می‌شود. همچنین، نیاز به بازنگری در ساختار سازمانی و بهبود فرآیندهای جذب و آموزش منابع انسانی برای پاسخ به چالش‌های روزافزون در بخش آموزش از دیگر نکات مهم مورد توجه ماست.

وزیر آموزش و پرورش به اهمیت همکاری مستمر و هم‌افزایی بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این همکاری می‌تواند به تسهیل فرآیندهای استخدام و مدیریت منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش کمک شایانی کند.

رفیع‌زاده در این نشست تأکید کرد: ما به اهمیت زیربنایی آموزش و پرورش در پیشرفت و موفقیت کشور باور داریم. تأمین نیروی انسانی مناسب و تقویت و منطقی‌سازی ساختارهای سازمانی این وزارتخانه، از ارکان اساسی توسعه کشور محسوب می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گستردگی سطح تماس این وزارتخانه با جامعه و اهمیت و ضرورت توجه به تعلیم و تربیت گفت: دکتر پزشکیان همیشه اعلام کرده‌اند که آموزش و پرورش اولویت یکم دولت است. لذا طبق قانون اساسی هم ما خود را مکلف می‌دانیم که در دو حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، برای تأمین نیروی انسانی نهایت توجه را داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: البته ناهمگونی در برخی استان‌ها وجود دارد؛ در برخی مناطق نیاز شدید به نیروی انسانی و در برخی دیگر نیروی مازاد داریم. لذا انتظار داریم که آموزش و پرورش با اصلاح هرم نیروی انسانی خود، حداکثر ظرفیت را به کار گیرد، زیرا رئیس‌جمهور در عین توجه ویژه به آموزش و پرورش، بر اصلاح ساختار، بهره‌وری و صرفه‌جویی منابع و بهینه‌سازی تخصیص نیروها بر اساس نیازهای واقعی تأکید دارند.

رفیع‌زاده نیز در پایان سخنان خود بیان کرد: وظیفه ماست که در راستای تأمین نیروی انسانی کارآمد و متخصص برای نظام آموزشی کشور، قدم‌های مؤثری برداریم تا نسل آینده با کیفیت آموزشی بالا و متناسب با نیازهای جامعه تربیت شوند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این جلسه، گزارشی از وضعیت نیروی انسانی موجود در وزارت آموزش و پرورش ارائه شد. این جلسه نشان‌دهنده هم‌افزایی مؤثر دو نهاد اجرایی برای تحقق اهداف بلندمدت در زمینه آموزش و پرورش است. حاضران تأکید کردند که با ادامه این همکاری‌ها و برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان و مدیران دو مجموعه، شاهد تحولاتی در نیروی انسانی و ساختار آموزشی کشور خواهیم بود که منجر به پیشرفت در بخش آموزش و در نهایت رشد و شکوفایی کشور شود.