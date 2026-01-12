رهبر انقلاب: ملت ایران امروز هویت و همت خود را به رخ جهانیان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تجلیل از کار بزرگ ملّت عظیم‌الشأن ایران در اجتماعات گسترده امروز و روز تاریخی‌ای که آفریده شد، تأکید کردند: ملّت ایران، خود را و همّت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید و این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملّت ایران به این شرح‌ است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

ملّت عظیم‌الشأن ایران!

امروز کار بزرگی انجام دادید و روزی تاریخی آفریدید. این اجتماعات عظیم و سرشار از عزم راسخ، نقشه‌ دشمنان خارجی را که قرار بود به دست مزدوران داخلی پیاده شود، باطل کرد.

ملّت بزرگ ایران، خود را و همّت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید. این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند.

ملّت ایران، قوی و مقتدر است، آگاه و دشمن‌شناس است، و در همه حال در صحنه حضور دارد.

خداوند رحمت خود را بر همه‌ی شما نازل کند.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴