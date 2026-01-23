به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع محلی در قنیطره اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی در داخل پایگاه تل احمر غربی در حومه قنیطره شروع به ساخت استحکاماتی کردند.

این منابع همچنین بیان کرند که نظامیان اسرائیلی وارد شهرک بئر عجم در حومه قنیطره شده و موانع ایست و بازرسی دایر کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.