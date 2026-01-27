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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۱۹

توضیح وزارت علوم‌ درباره غیبت در امتحانات و زمان آغاز نیمسال دوم

توضیح وزارت علوم‌ درباره غیبت در امتحانات و زمان آغاز نیمسال دوم

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در خصوص نحوه بررسی غیبت دانشجویان در امتحانات توضیح داد.

رضا نقی‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دستورالعمل غیبت دانشجویان در امتحانات گفت: اگر دانشجویی در امتحانی غیبت کند و غیبت وی به تشخیص دانشگاه مجاز باشد یعنی مدارکی که به دانشگاه ارائه می دهد قابل قبول دانشگاه باشد، غیبت از نظر دانشگاه قابل قبول بوده و توسط دانشگاه تصمیم گیری می شود که چه تدبیری صورت گیرد.

وی ادامه داد: مطابق با مقررات آموزشی دانشجو همچنین می تواند از حذف اضطراری نیز استفاده کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: برای غیبت‌های غیر موجه نیز پیش بینی های لازم در مقررات آموزشی انجام شده است.

وی درباره زمان شروع نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های نیز گفت: شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ١۴٠۵-١۴۰۴ دانشگاه ها براساس تقویم آموزشی دانشگاه ‌ها خواهد بود.

کد مطلب 6732388
زهرا سیفی

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    نظرات

    • مژده IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام تو را خدا نیمسال دوم زودتر شروع کنید

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