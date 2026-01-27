توضیح وزارت علوم‌ درباره غیبت در امتحانات و زمان آغاز نیمسال دوم

رضا نقیزاده مدیرکل دفتر برنامهریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دستورالعمل غیبت دانشجویان در امتحانات گفت: اگر دانشجویی در امتحانی غیبت کند و غیبت وی به تشخیص دانشگاه مجاز باشد یعنی مدارکی که به دانشگاه ارائه می دهد قابل قبول دانشگاه باشد، غیبت از نظر دانشگاه قابل قبول بوده و توسط دانشگاه تصمیم گیری می شود که چه تدبیری صورت گیرد.
وی ادامه داد: مطابق با مقررات آموزشی دانشجو همچنین می تواند از حذف اضطراری نیز استفاده کند.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: برای غیبتهای غیر موجه نیز پیش بینی های لازم در مقررات آموزشی انجام شده است.
وی درباره زمان شروع نیمسال دوم تحصیلی دانشگاههای نیز گفت: شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ١۴٠۵-١۴۰۴ دانشگاه ها براساس تقویم آموزشی دانشگاه ها خواهد بود.
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