توضیح وزارت علوم‌ درباره غیبت در امتحانات و زمان آغاز نیمسال دوم

رضا نقی‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دستورالعمل غیبت دانشجویان در امتحانات گفت: اگر دانشجویی در امتحانی غیبت کند و غیبت وی به تشخیص دانشگاه مجاز باشد یعنی مدارکی که به دانشگاه ارائه می دهد قابل قبول دانشگاه باشد، غیبت از نظر دانشگاه قابل قبول بوده و توسط دانشگاه تصمیم گیری می شود که چه تدبیری صورت گیرد.

وی ادامه داد: مطابق با مقررات آموزشی دانشجو همچنین می تواند از حذف اضطراری نیز استفاده کند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفت: برای غیبت‌های غیر موجه نیز پیش بینی های لازم در مقررات آموزشی انجام شده است.

وی درباره زمان شروع نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌های نیز گفت: شروع نیمسال دوم سال تحصیلی ١۴٠۵-١۴۰۴ دانشگاه ها براساس تقویم آموزشی دانشگاه ‌ها خواهد بود.