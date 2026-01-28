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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۶:۴۲

آیا حرکت کشتی‌های جنگی آمریکا نشانه‌ای از نزدیک شدن جنگ است؟

آیا حرکت کشتی‌های جنگی آمریکا نشانه‌ای از نزدیک شدن جنگ است؟

تحلیل عمیق روندهای استراتژیک نشان می‌دهد که دشمن با محاسبه دقیق هزینه‌های غیرقابل جبران در صورت درگیری نظامی با ایران، به جنگ ترکیبی روی آورده است.

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: آیا واقعاً کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس یا تحریم‌های تازه، نشانه‌ای از نزدیک شدن به جنگ هستند؟ تحلیل عمیق روندهای استراتژیک نشان می‌دهد که دشمن با محاسبه دقیق هزینه‌های غیرقابل جبران در صورت درگیری نظامی با ایران، عمداً مسیر جنگ سخت را کنار گذاشته و به جنگ ترکیبی روی آورده است؛ جنگی که در آن تحریم‌ها، فضای مجازی و ناآرامی‌های ساختگی، جایگزین گلوله و موشک شده‌اند. اما نکته کلیدی اینجاست: این تغییر تاکتیک، نه ضعف ایران، بلکه پیروزی استراتژیک بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی است.

در دنیای امروز که هر حرکت ناوگان آمریکا در اقیانوس هند یا هر تحریم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، بازتابی انفجاری در رسانه‌ها می‌یابد، سؤال اساسی مطرح می‌شود: آیا این اقدامات، پیش‌درآمد جنگ سخت نظامی علیه ایران هستند؟ پاسخ بر اساس تحلیل شش روند کلان استراتژیک، یک خیر قاطع است. دشمنان ایران نه‌تنها به جنگ سخت روی نیاورده‌اند، بلکه با ترس از پیامدهای غیرقابل کنترل آن، مسیری جایگزین را انتخاب کرده‌اند که در آن قدرت نظامی ایران، دقیقاً همان چیزی است که آن‌ها را از جنگ باز داشته است.

جنگ ترکیبی جایگزین جنگ کلاسیک شده است

در گذشته، قدرت‌های استکباری با بمباران مستقیم به اهداف خود می‌رسیدند. امروز، با وجود توان موشکی و پهپادی ایران که حتی ناوگان غول‌پیکر آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد، جنگ سخت به گزینه‌ای پرهزینه و پرریسک تبدیل شده است. به همین دلیل، دشمن به جنگ ترکیبی روی آورده؛ جنگی که در آن تحریم‌های اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تحریک ناآرامی‌های اجتماعی، جایگزین گلوله شده‌اند. حرکت ناوها به سمت خلیج فارس نیز نه برای جنگ، بلکه برای تقویت این روند روانی طراحی شده است.

تحریم‌ها جایگزین جنگ شده‌اند، نه مقدمه آن

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با دقت جراحی طراحی شده‌اند تا فشار را بر معیشت مردم وارد کنند، نه بر پادگان‌ها. این امر نشان می‌دهد که دشمن هنوز به کارآیی این ابزار ایمان دارد و نیازی به گام خطرناک جنگ نظامی نمی‌بیند. تشدید تحریم‌ها نشانه نیاز به جنگ نیست، بلکه نشانه اعتماد دشمن به اثربخشی ابزارهای غیرنظامی است.

فضای مجازی، میدان نبرد اصلی

نکته شگفت‌انگیز اینجاست: اگر هدف دشمن جنگ نظامی بود، اولویت اول، هدف قرار دادن پایگاه‌های موشکی یا سامانه‌های دفاعی ایران می‌بود. اما تمرکز اصلی بر تحریک نارضایتی‌های اجتماعی از طریق شبکه‌های مجازی است. این امر ثابت می‌کند که هدف، شکستن انسجام داخلی جامعه از درون است، نه نبرد نظامی از بیرون. فضای مجازی به میدان نبرد کم‌هزینه تبدیل شده که در آن یک پست تحریک‌آمیز، جایگزین هزاران گلوله شده است.

دشمن از عبور از خط قرمز بازدارندگی می‌ترسد

الگوی اقدامات خصمانه همواره در محدوده‌ای طراحی شده‌اند که از واکنش نظامی ایران جلوگیری کنند. این امر نشان‌دهنده محاسبه دقیق دشمن است: او می‌داند که عبور از خطوط قرمز ایران (مانند تجاوز به حریم هوایی یا حمله به زیرساخت‌های حساس) می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی را آغاز کند که حتی برای آمریکا هم کنترل‌ناپذیر خواهد بود.

بازدارندگی ایران

اینجاست که نقش تاریخی توان نظامی ایران آشکار می‌شود. سامانه‌های موشکی دقیق، ناوگان پهپادی پیشرفته و عمق استراتژیک در محور مقاومت، هزینه جنگ با ایران را برای دشمن به رقمی غیرقابل تحمل تبدیل کرده‌اند. این بازدارندگی معتبر، جنگ سخت را از یک گزینه عملیاتی به یک کابوس استراتژیک برای دشمن تبدیل کرده است. همین عامل است که امروز دشمن به جای جنگ، به تحریم و جنگ رسانه‌ای روی آورده است.

بر اساس نظر و تحلیل برخی آینده‌پژوهان، سناریوی غالب در افق قابل پیش‌بینی، جنگ سخت نظامی نیست، بلکه فشار چندلایه فرسایشی است که هدف آن تغییر رفتار از درون جامعه است. اما این تحلیل یک پیام امیدبخش دارد: تشدید فشارهای غیرنظامی، نه نشانه ضعف ایران، بلکه گواهی بر موفقیت بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی است. دشمن جنگ نمی‌خواهد چون می‌داند در آن صحنه، با قدرتی روبه‌رو خواهد شد که هزینه‌اش را نمی‌تواند بپردازد. این، پیروزی استراتژیک ایران در میدان محاسبات جهانی است؛ پیروزی‌ای که با تقویت یگانگی ملی و هوشیاری رسانه‌ای، می‌تواند هرگونه توطئه‌ای را بی‌اثر کند.

کد مطلب 6732815
هادی رضایی

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    نظرات

    • آریائی IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      18 61
      پاسخ
      تنها فرار از هزینه نیست که یانکی ها رااز حمله وا میدارد - افول قدرتشان و کم رنگ شدن نماد هایشان و فرار طرفدارانشان و خلاصه سقوط منابعشان مثل ارز دلار همه و همه غرب را به دست و پا زدن از یک طرف و اخرین لگد ها وحمله های از طرف دیگر وا داشته است آنچه مانده جاذبه در تخیل افراد مسخ شده است که عاشق دروازه های طلائی اش هستند . مرغ همسایه غازه !
      • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        4 13
        امکان دارد امریکا به این زودی ها حمله نکند وبا جنگ روانی وایجاد ترس قصد محاصره ایران دردریا را داشته باشد وقصدش این باشد که اقتصاد ایران را فلج کند دراین صورت ایران باید خلیج فارس وتنگه های هرمز وباب المندب را مین گذاری کند وهرازگاهی ازموشکهای سرگردان برعلیه ناوهای امریکا بکار ببرد ومنطقه را برای نیروهای امریکایی نا امن کند
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      78 11
      پاسخ
      نه خیر برای گردش اومدن !
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      19 77
      پاسخ
      توان دفاعی و بازدارندگی ایران در آسمان و زمین و دریا چنان است که امریکا نتوانست ادعای خود را عملی کند. قطعا امریکا رو به افول است و این افول و سقوط از هر زمان دیگری نزدیک است. جان فدای رهبرم سیدعلی
    • ماه IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      15 9
      پاسخ
      در موفق بودن بازدارندگي هسته اي کره شمالي نيز صرفا همين صحبت مايک پمپئو، وزير خارجه وقت آمريکا در سال 1397 در پاسخ به اين پرسش که «چرا شرايط و ادبيات حرف زدن شما با کره شمالي و ايران اينقدر متفاوت است؟» کفايت ميکند که گفت: «شرايط ايران و کره شمالي کاملا متفاوت است. کره شمالي تسليحات هسته ای دارد که قابليت رسيدن به خاک آمريکا را دارد». يعني او صراحتا ادبيات و رفتار غيرتهديد آميز عليه کره شمالي (بر خلاف رفتار کاملا تهديد آميز عليه ايران) را دو چيز عنوان ميکند: 1) داشتن سلاح اتمي 2)
    • ماه IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      11 7
      پاسخ
      ایران با توجه به واقعیات امروز جهان، نحوه برخورد اسرائیل، حمایت محکم غرب از هرگونه اقدام وحشیانه اسرائیل و از همه مهمتر، انگیزه و تلاش مجدانه غرب و اسرائیل برای تحقیر ایران، هیچ چاره ای جز بازدارندگی هسته ای ندارد. برای هسته ای شدن واقعی (با فرض وجود بمب هسته ای) باید اقدامات زیر هرچه زودتر شروع شوند: 1)محدودیت خود خواسته برای برد 2000 کیلومتری (که تضمین کننده امنیت اروپا بود) باید هرچه زودتر برداشته شود و هدفگذاری برای موشک هایی با حداقل برد 4500 کیلومتر تا 8000 کیلومتر مد نظر قرار گیرد.
    • ماه IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      21 6
      پاسخ
      اروپا در وقایع اخیر اسرائیل، حمایتهای تسلیحاتی از آن و مشارکت اساسی در رهگیری و انهدام موشک های ایران در وعده صادق 1 و 2 نشان داد که منافع و حیثیت ایران برایش کوچکترین ارزشی ندارد پس محدود کردن برد موشکهای ایران برای اعلام حسن همجواری با اروپا مطلقا دلیلی ندارد. 2)هرچه زودتر صنایع دفاعی برای طراحی و ساخت زیردریایی های دیزل الکتریک حامل موشکهای عمودپرتاب اتمی (همانند نمونه کره شمالی) اقدام کند. همچنین میتوان بازطراحی برای تبدیل زیردریایی های موجود فعلی در زمان کوتاهتر برای این منظور اقدام نمود.
    • ماه IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      10 7
      پاسخ
      3)ایجاد قابلیت پرتاب موشک هسته ای از همه ناوهای نظامی موجود و حتی ناوهای پشتیبانی (ماحصل تبدیل کشتی های تجاری) یک ضرورت انکارناپذیر است. ایجاد این قابلیت روی ناوهای فعلی باعث میشود که (حتی در صورت عدم حمل واقعی موشک های هسته ای)، ترس و هراس زیادی در دل دشمن ایجاد گردد. مجموع عوامل فوق باعث خواهد شد که نگاه همه دشمنان برای مقابله با ایران، صرفا روی چارچوب مرزهای سرزمینی ایران نباشد و بدانند که ایران گزینه های متعددی در آبهای فراسرزمینی و دور دست کره زمین دارد.
    • ماه IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      11 6
      پاسخ
      استراتژيستهايي که در دنيا بخوبي با مفهوم «بازدارندگي» آشنا هستند ميدانند که وقتي منافع کشوري بطور واضح و علني، آنهم بطور مکرر مورد تهاجم مستقيم دشمنان قرار ميگيرد يعني آن کشور نتوانسته به بازدارندگي لازم برسد. همين مسئله که ايران مجبور ميشود دو مرتبه مستقيما به خاک اسرائيل، موشک و پهپاد پرتاب کند، به خودي خود يعني اينکه نتوانسته بازدارندگي مطمئني عليه يک رژيم خونخوار و کودککش و بيملاحظه ايجاد کند. يا در مورد مسئله ترور علني سردار سليماني و نحوه عکس العمل ايران هم همين موضوع برقرار است.
    • امیر الف. IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      11 33
      پاسخ
      یا علی.. بگرد تا بگردیم... زودتر بیا موهویجی پدوفیلی.. مردم ایران رو نشناختی چه بلایی سرت میارن.. شکمم هم گشنه باشه روح و عزت و غرورم رو از دست ندادم که توی بیگانه واسه من و خونم رجزخوانی بکنی!!!
    • ماه IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      7 7
      پاسخ
      همزمان و همپا با متن جامعه و نخبگان، به سوالات اساسي در حوزه کفايت بازدارندگي فعلي پاسخ دهند و متوجه اين موضوع باشند که مسلما با توجه به اتفاقات ماههاي اخير، رفتار آينده دشمنان با ايران، متفاوت، تهاجمي تر و مستقيما متوجه سرزمين ايران و بزرگان ايران خواهد شد. آنچه ما در طول انقلاب از رهبران و بزرگان انقلاب و شهداي بزرگ خود آموخته ايم اين بوده است که «هر موقع در مناطق جنگي راه را گم کرديد نگاه کنيد آتش دشمن کدام سمت را ميکوبد. همان جبهه، جبهه خودي است».
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      15 7
      پاسخ
      حالا چگونه است که وقتي اسرائيل و آمريکا و اروپا و همه دشمنان منطقه اي ايران بر عليه بازدارندگي هسته اي ايران متحد شده اند و علیه آن برنامه ریزی و تهدید میکنند، ما هم سخنان آنها را تکرار و تاييد و تاکيد مي کنيم؟! آيا اين عجيب نيست؟ آيا تا دير نشده نبايد فکري کرد؟. چون بازدارندگي با موشک و پهپاد در آینده ممکن نیست همیشه باید به دشمن بدبین بود خوشبینی به دشمن کُشنده است
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      19 31
      پاسخ
      معمولا ترامپ چون نمیتواند غلطی کند دست به نمایش میزند شو راه می‌اندازد، یک درصد هم جنگ شود بدون تعصب میگویم، این آمریکاست که مفتضحانه شکست خواهد خورد!
    • ماه IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      15 12
      پاسخ
      اگر هم سلاح هسته ای نمیسازید حداقل هرچه زودتر صنایع دفاعی برای طراحی و ساخت زیردریایی های دیزل الکتریک حامل موشکهای عمودپرتاب اتمی (همانند نمونه کره شمالی) اقدام کند. همچنین میتوان بازطراحی برای تبدیل زیردریایی های موجود فعلی در زمان کوتاهتر برای این منظور اقدام نمود. سرمایه‌گذاری روی ساخت رادارهای کوانتومی که بتونن بمب افکن های بی،جنگنده‌های اف۳۵ واف۲۲ را به راحتی کشف و منهدم کنند بزرگترین ضربه به هیمنه ی استکبار و فرعون زمانه و شیطان اکبر عالم است.
      • خط قرمز فقط وطن IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
        3 4
        دقیقا درست میگید .
    • محمد IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      7 4
      پاسخ
      سلام ودرودبرتمام غیومردان ارتش سپاه بسیج این حرکات ترامپ شغال زردبه امیدخدااخرکارش است
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      7 8
      پاسخ
      باید به حول وقوه الهی کاری را که بعد ازشهادت سردار سلیمانی انجام ندادیم ودر نتیجه با عث گستاخی ها وجنایات بیشتر امریکایی هاشد این بار چنان تلفات سنگینی به این جنایت کاران بی شرافت وارد کنیم که در تاریخ ثبت شده بدانیم امریکایی جماعت تا تودهنی نخورد،تا لگد مال نشو دست بردار نیستند ،ترامپ یک بزدل تمام عیار است،
    • احمد IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      6 6
      پاسخ
      ایشالله به حول قوه الهی چنان درسی به این سگ های وحشی ودرنده خواهیم داد تا سالهای سال بروند ودر اطراف کاخ سفید زوزه بکشند، گدشت اون زمانیکه یه کشتی را می انداختند وهر غلطی دلشان میخواست میکردند، باید سگ زرده رالگد مال کرد ،باید این جنایتکاران کودک کش را سخت تنبیه کنیم ۰
    • اذرگون IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      9 2
      پاسخ
      از ترامپ بعید نیست وهمه کار می کنه وایران باید امادگی زیاد نظامی داشته باشه ،وسطح امنیت رو به بالاترین سطح برسونه

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