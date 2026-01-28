به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ساوه‌شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، در نشست خبری صبح امروز (چهارشنبه ۸ بهمن) که در محل فدراسیون برگزار شد، درباره وضعیت تیم ملی اسکی و آماده‌سازی برای المپیک زمستانی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به اولویت‌های خود از زمان تحویل فدراسیون گفت: نخستین نکته برای من المپیک زمستانی بود و تلاش کردیم حضور شایسته‌ای داشته باشیم. با توجه به شرایط، کار خاصی نمی‌شد انجام داد و سعی شد با همان نفراتی که داریم، تمرینات را برگزار کنیم.

ساوه‌شمشکی افزود: دو مرحله اردو برای آماده‌سازی در نظر گرفته شد؛ مرحله اول در ایتالیا برگزار شد و مرحله دوم قرار بود از ۱۰ دی آغاز شود، اما کمیته برگزاری آیدی کارت‌ها را صادر نکرد. ویزاها صادر شد، اما پروازها به دلیل شرایط اخیر لغو شد. بخشی از مرحله دوم اردو کنسل شد و به جز سمانه بیرامی باهر، سه نفر دیگر شنبه به ایتالیا اعزام می‌شوند.

وی درباره برگزاری مسابقات المپیک توضیح داد: المپیک در بخش برفی در پنج منطقه شمال ایتالیا برگزار می‌شود که هر کدام چند ساعت با هم فاصله دارند. ورزشکاران یک هفته قبل از افتتاحیه اعزام می‌شوند. امیدوارم عملکردشان طوری باشد که تفاوتی با نفرات خارجی نداشته باشند. تمرینات خارجی به دلیل تجربه اسکی روی یخ است، زیرا تمامی مسابقات جهانی با کیفیت بالا روی یخ برگزار می‌شوند و شرایط برای همه یکسان است.

رئیس فدراسیون اسکی درباره توسعه زیرساخت‌ها و استعدادیابی گفت: توسعه زیرساخت‌ها ادامه دارد و بیشتر پیست‌ها راه‌اندازی شده‌اند. هفته گذشته قهرمانی نوجوانان و جوانان در اردبیل برگزار شد و سطح کیفی بالایی داشت. روی این رده‌های سنی تمرکز داریم تا شاکله تیم ملی را از نیروهای جوان بسازیم.

وی درباره هزینه‌ها و چالش‌ها افزود: یک پیست اسکی استاندارد حدود ۲۰۰ میلیون یورو نیاز دارد. در المپیک زمستانی، تنها کشورهای توسعه‌یافته مدال می‌گیرند. حضور ایران در این رقابت‌ها قابل توجه است و تلاش می‌کنیم با امکانات موجود نتیجه خوبی کسب کنیم. با این تجهیزات نمی‌توان به مدال المپیک فکر کرد، اما برای بازی‌های آسیایی زمستانی باید برای مدال بجنگیم.

ساوه‌شمشکی در ادامه گفت: چهار سهمیه المپیک زمستانی شنبه اعزام می‌شوند. محمد کیادربندسری، صدف ساوه‌شمشکی، دانیال ساوه‌شمشکی و سمانه بیرامی نفرات اعزامی هستند. چهار مربی نیز همراه تیم خواهند بود و من هم سرپرست تیم هستم.

وی درباره مربیان تیم توضیح داد: یکی از مربیان ایرانی، حامد کیاشمشکی که سابقه قهرمانی دارد و چند سال است با تیم‌های اعزامی همکاری می‌کند، در کنار محمد حضور خواهد داشت. دیگر مربیان شامل میترا کلهر، مصطفی میرهاشمی و آزاده کیاشمشکی هستند. حامد پنج سال است که همراه تیم بوده و در این دوره نیز به اندازه‌ای که کمیته المپیک تأمین مالی کند، حقوق دریافت خواهد کرد.

رئیس فدراسیون اسکی درباره محدودیت‌های مالی گفت: در دو دوره قبلی نیز در مسائل فنی حضور داشتم، اما مشکلات مالی سد راه بود. تلاش می‌کنیم برنامه‌ها کامل اجرا شوند. قدرت مالی ما با توجه به افزایش نرخ ارز کاهش یافته، اما ناامید نیستیم.

وی در مورد بازگشت عاطفه احمدی اعلام کرد: خانم احمدی دوباره به ورزش اسکی بازمی‌گردد و امیدواریم بتواند در مسابقات شرکت کند.ساوه‌شمشکی درباره تمرینات در اروپا و گلخانه‌ای کار کردن در رده‌های سنی توضیح داد: در رده‌های سنی نمی‌توان گلخانه‌ای کار کرد. تمرین در اروپا روزانه ۱۷۰ یورو هزینه دارد که سنگین است. دو پیست در داخل کشور همکاری خوبی دارند و ابتدا از شرایط داخلی استفاده می‌کنیم و در صورت نیاز به خارج از کشور هم نگاه خواهیم کرد. همچنین برنامه داریم از اسکی‌بازان ایرانی خارج از کشور هم استفاده کنیم.

وی درباره مقایسه بودجه با فوتبال گفت: مجادله‌ای با فوتبال ندارم، اما اگر بودجه کافی داشته باشیم و بتوانیم ۳۰ ورزشکار را در اروپا تمرین دهیم، می‌توانیم تا چند سال آینده با اسکی دنیا رقابت کنیم.

رئیس فدراسیون اسکی درباره بودجه فدراسیون اظهار داشت: کمک‌هایی از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دریافت می‌کنیم، اما برای اعزام‌ها باید از فدراسیون جهانی و حامیان نیز کمک بگیریم. اگر نزدیک به ۴۰۰ هزار یورو بودجه داشته باشیم، می‌توانیم برنامه‌ها را تا حد زیادی اجرا کنیم. بودجه امسال فدراسیون ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی درباره پرچمدار المپیک زمستانی گفت: کمیته ملی المپیک هنوز پاسخ نهایی را اعلام نکرده است و امشب مشخص می‌شود که همه ورزشکاران پرچمدار هستند یا دو نفر انتخاب می‌شوند.

ساوه‌شمشکی در پایان درباره سرنوشت تجهیزات فدراسیون جهانی تاکید کرد: تمامی تجهیزات به گروه‌های هدف داده می‌شوند و فروخته نمی‌شوند. به هیئت‌ها اعلام می‌کنیم که این تجهیزات را رایگان در اختیار ورزشکاران قرار ندهند. هیچ فدراسیونی در دنیا چنین کاری نمی‌کند، اما ما این اقدام را انجام می‌دهیم تا ورزشکاران جذب ورزش شوند.