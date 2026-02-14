  1. استانها
  2. فارس
۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۷

زینلی: زائران حج تمتع قدر این دعوت الهی را بدانند

زینلی: زائران حج تمتع قدر این دعوت الهی را بدانند

لامرد-مدیر حج و زیارت فارس گفت: زائران حج تمتع باید قدر این دعوت الهی را بدانند و از فرصت حضور در مراسم جهانی حج برای تقویت ایمان و یاد شهدا بهره ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زینلی صبح شنبه در جمع زائران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ شهرستان‌های لامرد و لار ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امنیت و آسایش کشور مرهون جانفشانی شهداست و باید قدردان خون پاک آنان باشیم.

وی افزود: سفر حج برای بسیاری از زائران ممکن است تنها یک‌بار در طول زندگی اتفاق بیفتد و هر زائر باید قدر این دعوت الهی و رزق کریمی را بداند و از فرصت حضور در مراسم جهانی حج بهره کامل ببرد.

مدیر حج و زیارت استان فارس ادامه داد: زائران موظفند به قوانین و مقررات کشور عربستان احترام بگذارند و از بازارگردی بی‌مورد پرهیز کنند و صبر، بردباری و رعایت زندگی جمعی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

زینلی همچنین به اهمیت حضور در نماز جماعت، رعایت نماز اول وقت، تلاوت قرآن، انجام زیارات و یاری رساندن به سالمندان و افراد کم‌توان اشاره کرد و تأکید کرد که پرهیز از هرگونه رفتار تفرقه‌افکنانه از دیگر وظایف زائران است.

کد مطلب 6748269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها