زینلی: زائران حج تمتع قدر این دعوت الهی را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زینلی صبح شنبه در جمع زائران کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۵ شهرستان‌های لامرد و لار ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امنیت و آسایش کشور مرهون جانفشانی شهداست و باید قدردان خون پاک آنان باشیم.

وی افزود: سفر حج برای بسیاری از زائران ممکن است تنها یک‌بار در طول زندگی اتفاق بیفتد و هر زائر باید قدر این دعوت الهی و رزق کریمی را بداند و از فرصت حضور در مراسم جهانی حج بهره کامل ببرد.

مدیر حج و زیارت استان فارس ادامه داد: زائران موظفند به قوانین و مقررات کشور عربستان احترام بگذارند و از بازارگردی بی‌مورد پرهیز کنند و صبر، بردباری و رعایت زندگی جمعی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

زینلی همچنین به اهمیت حضور در نماز جماعت، رعایت نماز اول وقت، تلاوت قرآن، انجام زیارات و یاری رساندن به سالمندان و افراد کم‌توان اشاره کرد و تأکید کرد که پرهیز از هرگونه رفتار تفرقه‌افکنانه از دیگر وظایف زائران است.