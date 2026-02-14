زینلی: زائران حج تمتع قدر این دعوت الهی را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زینلی صبح شنبه در جمع زائران کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ شهرستانهای لامرد و لار ضمن تبریک ایامالله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امنیت و آسایش کشور مرهون جانفشانی شهداست و باید قدردان خون پاک آنان باشیم.
وی افزود: سفر حج برای بسیاری از زائران ممکن است تنها یکبار در طول زندگی اتفاق بیفتد و هر زائر باید قدر این دعوت الهی و رزق کریمی را بداند و از فرصت حضور در مراسم جهانی حج بهره کامل ببرد.
مدیر حج و زیارت استان فارس ادامه داد: زائران موظفند به قوانین و مقررات کشور عربستان احترام بگذارند و از بازارگردی بیمورد پرهیز کنند و صبر، بردباری و رعایت زندگی جمعی را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.
زینلی همچنین به اهمیت حضور در نماز جماعت، رعایت نماز اول وقت، تلاوت قرآن، انجام زیارات و یاری رساندن به سالمندان و افراد کمتوان اشاره کرد و تأکید کرد که پرهیز از هرگونه رفتار تفرقهافکنانه از دیگر وظایف زائران است.
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