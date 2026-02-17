به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان،حسین فرهیدزاده با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های بهاره، جشنواره‌های فروش فوق‌العاده و حراج‌ها در استان‌های مختلف کشور، نظارت‌های میدانی و مستمر بر نحوه عرضه کالا تشدید شده است.

وی افزود: کنترل قیمت‌ها، کیفیت کالاهای عرضه‌شده، درج قیمت مصوب، صدور فاکتور معتبر و جلوگیری از فعالیت واحدهای فاقد مجوز از محورهای اصلی این طرح نظارتی است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اهمیت رسیدگی سریع به شکایات مردمی گفت: دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات در محل نمایشگاه‌ها مستقر بوده و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ به‌صورت فوری بررسی می‌شود.

فرهیدزاده با اشاره به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تصریح کرد: این نظارت‌ها با مشارکت اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، ادارات استاندارد و تعزیرات حکومتی انجام می‌شود تا از عرضه کالاهای غیراستاندارد یا تاریخ‌گذشته جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر توزیع و قیمت اقلام تنظیم بازار، کنترل عملکرد دستگاه‌های کارتخوان و خودپرداز و بررسی هزینه‌های جانبی نمایشگاه‌ها از جمله پارکینگ، از دیگر محورهای این طرح است تا حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور کامل رعایت شود