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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

عربده کشی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای لبنان

عربده کشی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای لبنان

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به عربده کشی برای لبنان پرداخت و اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی از مناطق تحت اشغال خود در جنوب لبنان خارج نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به موضع گیری علیه حزب الله لبنان پرداخت.

وی مدعی شد: ادامه حضور ارتش اسرائیل در پنج نقطه در جنوب لبنان بخشی از توافق آتش‌بس نیست، اما ما آن را در عمل تحمیل کردیم و طرف آمریکایی آن را پذیرفت.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما از لبنان مادامی که حزب الله سلاح دارد عقب نشینی نمی کنیم.

با وجود پایبندی ارتش، دولت و مقاومت لبنان به آتش بس، رژیم صهیونیستی همچنان آن را به صورت تقریبا روزانه نقض می کند و هیچ توجهی به درخواست های منطقه ای و بین المللی برای توقف این تجاوزگری ندارد.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان روز چهارشنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۳ امضا شد. قرار بود نظامیان رژیم صهیونیستی بر اساس این آتش‌بس طی دو ماه از جنوب لبنان خارج شوند، ولی این رژیم بر خلاف مفاد آتش‌بس، نیروهای خود را در برخی از موقعیت‌های راهبردی در جنوب لبنان حفظ کرده و به حملات خود به لبنان ادامه می دهد.

کد مطلب 6751820

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