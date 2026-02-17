۱۰۰۰ تن مرغ منجمد برای عرضه در مازندران آماده شده است

اسدالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر راهبردی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار تن برنج در استان ذخیرهسازی شده که پاسخگوی نیاز بیش از سه ماه مازندران است.
وی افزود: علاوه بر این میزان، در ماه پیشرو حدود هزار تن برنج دولتی با نرخ مصوب در سطح استان توزیع میشود تا در سبد خرید خانوارها قرار گیرد.
تیموری با بیان اینکه در حوزه روغن نیز شرایط باثبات است، گفت: طی ۱۵ روز اخیر حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تن روغن خانوار در استان توزیع شده و افزون بر آن حدود ۳ هزار تن ذخیره روغن نیز موجود است که در صورت نیاز وارد چرخه عرضه خواهد شد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره تأمین لبنیات در آستانه ماه مبارک رمضان تصریح کرد: با هماهنگی انجامشده با انجمن تولیدکنندگان لبنیات کشور، بخش عمده شیر خام و فرآوردههای لبنی مورد نیاز این ایام تأمین میشود و مقرر شده محصولات با حداقل سود و حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت فعلی بازار عرضه شود.
وی همچنین از تثبیت قیمت مرغ در بازار استان خبر داد و افزود: حدود هزار تن مرغ منجمد آماده طبخ برای ایام ماه مبارک رمضان ذخیره شده که از ابتدای این ماه در تمامی شهرستانهای استان توزیع خواهد شد.
تیموری تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، هیچگونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و نظارت بر بازار بهصورت مستمر ادامه دارد.
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