به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه استقلال در روزهای پیش رو جلسه‌ای مهم را برای بررسی وضعیت فنی این تیم برگزار خواهند کرد؛ نشستی که محور اصلی آن، عملکرد ریکاردو ساپینتو و آینده همکاری او با آبی‌پوشان خواهد بود.

پس از حذف استقلال از رقابت‌های آسیایی و ثبت سه شکست در چهار دیدار اخیر، انتقادها نسبت به کادر فنی افزایش یافته و نتایج اخیر باعث شده مدیران باشگاه نسبت به ادامه همکاری با ساپینتو دچار تردید شوند. در همین راستا قرار است در جلسه پیش‌رو، عملکرد فنی تیم به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و درباره نحوه احتمالی جدایی این سرمربی پرتغالی نیز تصمیم‌گیری شود.

در صورتی که جمع‌بندی نهایی مدیران به قطع همکاری با ساپینتو منجر شود، باشگاه به سرعت از سرمربی جدید رونمایی خواهد کرد تا تیم در ادامه رقابت‌های داخلی با کمترین حاشیه وارد میدان شود.

در میان گزینه‌های جانشینی، هم نام مربی خارجی مطرح شده و هم برخی گزینه‌های داخلی که برای هواداران استقلال چهره‌هایی شناخته‌شده محسوب می‌شوند. گفته می‌شود بررسی سوابق فنی، شرایط قراردادی و امکان توافق سریع از جمله معیارهای اصلی مدیران برای انتخاب سرمربی جدید خواهد بود.

قرار است جلسه نهایی هیئت‌مدیره استقلال روز دوشنبه هفته آینده برگزار شود و پس از آن، تکلیف نیمکت این تیم به طور رسمی مشخص خواهد شد.