به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در حاشیه مراسم بهرهبرداری از طرحهای اقتصادی بسیج و در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری ۲۹ بهمن به عنوان «روز اقتصاد مقاومتی» اعلام کرد: امروز ۳۶۵ طرح اقتصادی در ۳۱ استان کشور به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه این طرحها در سراسر کشور و با مشارکت کارآفرینان، مردم و بنیاد تعاون بسیج اجرا شده است، گفت: پروژههای افتتاحشده در سطوح ملی، منطقهای و استانی تعریف شدهاند و متناسب با ظرفیتهای هر استان به مرحله اجرا درآمدهاند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: بخش عمده این طرحها در حوزه امنیت غذایی، تولید گوشت آبزیان و تولید بذر متمرکز بوده است؛ حوزههایی که میتوانند نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید و حمایت از تولیدکنندگان ایفا کنند.
سردار سلیمانی در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامهها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود در بهمنماه سال آتی، شاهد افزایش قابل توجهی در افتتاح طرحهای اقتصادی و تولیدی بسیج باشیم.
