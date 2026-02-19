زندگی با آیه ها؛ مسابقه «روز اول» ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۴۵ سوره مبارکه بقره، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز اول:

مفهوم آیه شریفه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

۱- صبر و نماز تکیه‌گاه مومن؛

۲- پرهیز از دروغگویی؛

۳- نترسیدن از بزرگی لشکر دشمن؛

۴- ببخش تا بخشیده بشی.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید

به ده نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

برندگان روز اول مسابقه زندگی با آیه ها:

۱.راضیه نان دهی از زابل

۲.فاطمه ملازهی از سیب و سوران

۳.محیا پیام از سیب و سوران

۴.محدثه صیادی از زابل

۵. رمیصا ربانی از ایرانشهر

۶.ساجد عباسی از زابل

۷.محیا سرگزی از زاهدان

۸.جلال هنزرانی از ایرانشهر

۹.سعید سینائی از زاهدان

۱۰.مرضیه زه کش از زاهدان