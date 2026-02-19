۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

با بدرقه ناو بالگرد بر «استویسکی»؛

رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه پایان یافت

رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با بدرقه ناو بالگردبر «استویسکی» نیروی دریایی فدراسیون روسیه به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش مرکب دریایی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه، ارتقای امنیت دریایی و افزایش هماهنگی عملیاتی میان نیروهای دریایی دو کشور برگزار شد و با بدرقه ناو بالگردبر «استویسکی» نیروی دریایی فدراسیون روسیه به کار خود پایان داد.

این رزمایش دریایی در راستای توسعه دیپلماسی دریایی، تعاملات نظامی و تبادل تجربیات عملیاتی میان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه انجام شد و مقام‌های دو طرف، بر تداوم همکاری‌های مشترک در حوزه امنیت و ایمنی دریایی تأکید کردند.

اكرم سادات حسيني شبستري

    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      خدا قوت و خسته نباشید عرض می کنیم

