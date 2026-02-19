اختصاص ۱۵ میلیارد تومان برای بارورسازی ابرها؛استمرار اقدامات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه در خاتمه بازدید جمعی از مدیران استانی، کارشناسان محیط‌زیست و خبرنگاران از دریاچه ارومیه با تاکید بر تداوم برنامه‌های احیای دریاچه، گفت: مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی، اجرای طرح‌های مهار گردوغبار نمکی و تکمیل پروژه‌های تأمین و انتقال آب از مهم‌ترین محورهای پیگیری برای بهبود شرایط دریاچه ارومیه است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی و جلب مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی تأکید کرده و افزود: استمرار اقدامات علمی و اجرایی می‌تواند روند احیای این پهنه آبی ارزشمند را تسریع کند.

۴۰۰۰ همت برای احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۵ اختصاص یافت

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به برنامه‌های احیای دریاچه، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ چهار هزار میلیارد تومان برای ادامه طرح‌های احیا، کنترل گردوغبار نمکی و بهبود شرایط زیست‌محیطی منطقه اختصاص یافته است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنیت بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، تاکید کرد و افزود: احیای دریاچه ارومیه صرفاً با اقداماتی مانند بارورسازی ابرها محقق نمی‌شود و مدیریت مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، لایروبی و ساماندهی منابع آبی باید به‌طور جدی دنبال شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه در فصل بارش نباید موانعی در مسیر انتقال آب ایجاد شود و همراهی مردم در این زمینه اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی نقش فعال‌تری ایفا کنند.

لزوم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی افزود: کاهش مصرف آب در کشاورزی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و استمرار اقدامات علمی و اجرایی، از مهم‌ترین الزامات احیای این پهنه آبی است.

وی همچنین بر بهره‌گیری از دستاوردهای دانشگاهی و پژوهشی در فرآیند احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: نباید انتظار داشته باشیم با بارورسازی ابرها به‌تنهایی دریاچه پر شود اما اگر این اقدام در کنار سایر راهکارها نتیجه‌بخش باشد، می‌تواند مؤثر واقع شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بازگشایی و لایروبی رودخانه‌ها، آزادسازی مسیرهای انتقال آب و کاهش مصرف را از محورهای مهم احیای دریاچه دانست و گفت: مهم‌ترین مسئله در مدیریت و کاهش مصرف آب، اقناع و آموزش کشاورزان است و باید به نقطه‌ای برسیم که بهره‌برداران به ضرورت این موضوع باور داشته باشند.

رحمانی با اشاره به اهمیت شناسایی مناطق مستعد بحران، تصریح کرد: نقاط بحرانی باید با معیار مطالعات علمی و دانشگاهی شناسایی شوند؛ در حال حاضر حداقل ۱۰ طرح علمی در نوبت بررسی قرار دارد که افزون بر طرح‌هایی است که پیش از این تصویب یا در حال اجراست.

احیای دریاچه ارومیه نیازمند چندبعذی و غیر یک سویه است

وی خاطرنشان کرد: احیای دریاچه ارومیه نیازمند نگاه چندبعدی و غیر یک‌سویه است و همه مؤلفه‌ها، از کشاورزی و اصلاح الگوی کشت گرفته تا بارورسازی ابرها و سایر مصوبات، باید همانند قطعات یک پازل در کنار یکدیگر دیده شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی با انتقاد از برخی اظهار نظرهای غیرتخصصی در فضای مجازی گفت: در این حوزه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فنی باید نقش محوری داشته باشند و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه نظر مجموعه‌ای از متخصصان انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره بر لزوم ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به مردم گفت: ما نه بزرگ‌نمایی می‌کنیم و نه اطلاعات نادرست به مردم ارائه می‌دهیم. تمامی آمارها بر اساس داده‌های فنی دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود و اگر درست اعلام نشود، برخورد می‌کنم.

۱۰ میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه زندگی می کنند

وی با اشاره به بارش‌های مناسب سال جاری اظهار کرد: به حمدالله امسال وضعیت دریاچه نسبت به گذشته بهتر شده و هم از نظر حجم آب ورودی و هم از نظر وسعت پهنه آبی احیا شده، شرایط امیدوارکننده‌ای را شاهد هستیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه احیای دریاچه در اولویت نخست دولت قرار دارد، اظهار داشت: شخص رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد کشور نسبت به این موضوع حساس هستند و اقدامات متنوعی در قالب برنامه‌های گذشته و طرح‌های جدید در حال اجراست.

رحمانی با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون نفر در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان در حلقه نخست اطراف دریاچه سکونت دارند، افزود: مسائل مرتبط با منابع آبی، نشست زمین و سایر مخاطرات احتمالی باید به‌صورت جامع دیده شود و همه ابعاد موضوع مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به وسعت بیش از ۵۰ هزار کیلومترمربعی حوزه آبریز دریاچه و بیش از ۵ هزار کیلومترمربعی خود دریاچه، افزود: روستاها و شهرهای واقع در این حوزه باید نقش خود را در احیای دریاچه ایفا کنند، چراکه خشک‌شدن دریاچه در وهله نخست ساکنان اطراف آن را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف آب در حوضه آبریز این دریاچه اظهار کرد: در قالب برنامه‌ای که پیش‌بینی شده، با اجرای طرح‌های مرتبط امکان تکمیل طرح در سطح ۱۲ هزار هکتار فراهم می‌شود که نتیجه آن کاهش مصرف آب از ۱۷۵ میلیون مترمکعب به ۴۵ میلیون مترمکعب خواهد بود و در مجموع ۱۲۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی و ذخیره آب محقق می‌شود.

وی افزود: این میزان آب می‌تواند در قالب حقابه به دریاچه ارومیه اختصاص یابد یا در حوزه محیط‌زیست مورداستفاده قرار گیرد. همچنین بازگشایی مسیر رودخانه‌ها با مشارکت مردم از دیگر محورهای مهم برنامه‌هاست و در این زمینه طرح‌های علمی متعددی در دست بررسی است.

کاهش مصرف آب مهمترین راهکار احیای دریاچه ارومیه است

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه کاهش مصرف آب مهم‌ترین راهکار احیای دریاچه است، تصریح کرد: مصرف‌کننده عمده آب در منطقه بخش کشاورزی است. درعین‌حال کشاورزان نسل‌اندرنسل از این طریق امرارمعاش کرده‌اند و نمی‌توان بدون برنامه با این موضوع برخورد کرد. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای درآمدهای جایگزین از جمله توسعه سرمایه‌گذاری مرزی، گردشگری و معادن به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

رحمانی با اشاره بر نقش جهاد کشاورزی در ترویج الگوهای جدید گفت: باید روستا به روستا با مردم گفت‌وگو و اقناع‌سازی انجام شود. دریاچه ارومیه قابل احیاست، اما در صورت بی‌توجهی، مخاطراتی همچون گردوغبار، افت بیشتر آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین تشدید خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر این طرح‌ها اجرا نمی‌شد، امروز در برخی مناطق امکان حضور به دلیل گردوخاک وجود نداشت، خشک‌شدن دریاچه تبعات گسترده‌تری برای ساکنان اطراف خواهد داشت، بنابراین همه ظرفیت ‌ها از جمله رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم ‌نهاد باید پای‌کار باشند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت برخی رودخانه‌های منتهی به دریاچه بیان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر کاهش یا قطع جریان آب برخی رودخانه‌ها دریافت شده است. در مواردی احداث سد و اولویت تأمین آب شرب موجب تأخیر در رهاسازی آب شده که ناگزیر است، چراکه تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد.

رحمانی همچنین از سیاست‌گذاری جدید برای احیای تالاب‌های استان خبر داد و گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی و محیط‌زیست، مقرر شد تالاب‌ها به‌طورجدی تغذیه شوند تا اکوسیستم آن‌ها فعال شود. خوشبختانه با بهبود نسبی شرایط آبی نسبت به سال گذشته، روند آبگیری تالاب‌ها آغاز شده و بازگشت پرندگان و حیات طبیعی در برخی مناطق مشهود است.

احیای تالاب های آذربایجان غربی منجر به احیای دریاچه ارومیه می شود

وی خاطرنشان کرد: تالاب‌های بین‌المللی استان به‌ویژه در آذربایجان غربی از ظرفیت‌های ارزشمند زیست‌محیطی کشور هستند و احیای آن‌ها در کنار احیای دریاچه ارومیه باید به‌صورت منظومه‌ای دیده شود. کاهش مصرف آب، بازگشایی رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های اصلاحی مجموعه اقداماتی است که در کنار هم می‌تواند به احیای کامل دریاچه منجر شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت: دولت در مسیر احیای دریاچه جدی است و حتی اقدامات با اثرگذاری محدود نیز دنبال می‌شود، چراکه هر میزان تأثیرگذاری در این مسیر ارزشمند است.

وی با اشاره به آغاز فصل بارش‌ها و ذوب تدریجی برف‌ها افزود: در حال حاضر آب ناشی از بارش‌ها و ذوب برف‌ها در رودخانه‌ها جریان دارد و ضروری است از ایجاد هرگونه مانع در مسیر آب جلوگیری شود تا این منابع آبی به بستر دریاچه هدایت شود. در صورت تحقق این موضوع، شرایط به‌مراتب بهبود خواهد یافت.

رحمانی با بیان اینکه امسال الگوی بارش‌ها تغییر کرده و شاهد بارش برف قابل‌توجهی هستیم، تصریح کرد: این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در سال‌های گذشته چنین شرایطی وجود نداشت. برف‌های امسال آثار و برکات فراوانی برای محیط‌زیست، طبیعت و بخش کشاورزی به همراه خواهد داشت.

۱۵ میلیارد تومان برای باروری ابرها تخصیص یافت

وی در ادامه با اشاره به موضوع باروری ابرها گفت: برای اجرای این طرح ۶۰ میلیارد تومان اعتبار درخواست شده بود که به تصویب رسید.در مرحله نخست حدود ۱۵ میلیارد تومان اختصاص‌یافته بود که باتوجه‌به محدود بودن رقم، موضوع را با وزیر نیرو مطرح کردم و دستور دادند از محل منابع داخلی وزارتخانه تأمین شود تا این فرصت زمانی از دست نرود. بازه اجرای این طرح از مهر و آبان آغاز شده و تا اردیبهشت ادامه دارد و اگر این فصل سپری شود، تخصیص اعتبار در ماه‌های بعدی عملاً کارایی نخواهد داشت.

رحمانی افزود: در آخرین جلسه ستاد، علاوه بر منابع بودجه‌ای، هفت روش تأمین مالی دیگر نیز برای تسریع در روند احیای دریاچه پیشنهاد شد تا اقدامات با شتاب بیشتری دنبال شود.

استاندار آذربایجان غربی امروز پنجشنبه همراهی جمعی از مدیران و خبرنگاران از روند طرح های احیای دریاچه ارومیه بازدید کرد.