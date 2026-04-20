فیلم غروب زمین از پشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازایندیا تودی، رید وایزمن فضانورد ناسا و فرمانده ماموریت آرتمیس۲ یک ویدئوی ثبت شده با موبایل را در پلتفرم ایکس منتشر کرد که در آن زمین آرام آرام پشت افق ماه ناپدید می شود.

این ویدئو از داخل فضاپیمای اوریون و هنگام گذر آن از کنار ماه ثبت شده است. او در پیامی در این پلتفرم نوشت: فرصتی که فقط یک بار در زندگی اتفاق می افتد. مانند تماشای غروب در ساحل از یک صندلی خارجی در کهکشان. نتوانستم در مقابل ضبط یک ویدئو با موبایل از زمین مقاومت کنم.

آنچه این ویدئو را خاص می کند، سادگی و روزمرگی آن است.

وایزمن آیفونش را در مقابل پنجره باریک دریچه اتصال نگه داشت و با استفاده از زوم دیجیتال هشت برابری که مشابه قابلیت دید چشم انسان است، فیلمبرداری کرد. این ویدئو اصلاح نشده و با دوربین های حرفه ای ناسا نیز ثبت نشده است.