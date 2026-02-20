به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان غربی ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه ۱۰ کارت ۱۰ میلیون ریالی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۳۹ ارسال کنید.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز دوم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

"مفهوم آیه 250 سوره بقره (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

1.دنیا و آخرت از آن خداست

2.دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

3.رعایت انصاف

4.پرهیزاز اسراف

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.

اسامی برگزیدگان روز اول مسابقه زندگی با آیه ها در استان به شرح ذیل است:

۰۹۱۴***۰۹۶۹

۰۹۱۴***۶۷۰۱

۰۹۳۰***۲۸۸۰

۰۹۱۰***۷۵۲۰

۰۹۳۸***۲۴۸۳

۰۹۹۴***۸۹۱۱

۰۹۳۰***۶۱۵۷

۰۹۱۳***۴۴۹۷

۰۹۱۱***۸۲۲۱

۰۹۲۲***۷۵۷۸

پاسخ روز اول زندگی با آیه گزینه یک صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن بود.