۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر در انتخابات شوراهای روستایی مازندران ثبت نام کردند

سید امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا در این استان تا ساعت ۲۲ روز اول اسفند خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۱۴۸۱۶ نفر برای حضور در این رقابت انتخاباتی نام‌نویسی کرده‌اند.

حسینی‌جو با اشاره به استقبال متقاضیان شرکت در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا در مازندران اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر داوطلبان و در راستای فراهم شدن فرصت بیشتر برای ثبت‌نام، مهلت نام‌نویسی تا ساعت ۲۲ روز اول اسفند تمدید شد.

وی افزود: این تصمیم به منظور تسهیل حضور متقاضیان و تکمیل فرآیند ثبت‌نام اتخاذ شده است و داوطلبان می‌توانند در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به مراجع تعیین‌شده، مراحل ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران همچنین اعلام کرد: تا ساعت ۲۰دیشب، مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در استان به ۱۴ هزار و ۸۱۶ نفر رسیده است.

حسینی‌جو با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل ثبت‌نام خاطرنشان کرد: داوطلبان ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.