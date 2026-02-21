مهرانپور: اگر مربی ایرانی جای ساپینتو بود بازهم به او فرصت می دادند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در مجموع دو دیدار رفت و برگشت برابر تیم الحسین اردن شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت تا شاگردان ریکاردو ساپینتو وداعی زودهنگام با این دوره از مسابقات داشته باشند.

آبی‌پوشان که امیدوار بودند با عبور از این مرحله به جمع هشت تیم پایانی راه پیدا کنند، در هر دو مسابقه برابر نماینده اردن مغلوب شدند و نتوانستند انتظارات هواداران خود را برآورده کنند. این حذف، استقلال را از ادامه حضور در رقابت‌های آسیایی بازداشت و حالا تمرکز این تیم به طور کامل معطوف مسابقات داخلی و جام حذفی شده است.

استقلال در شرایطی از لیگ قهرمانان کنار رفت که کادر فنی این تیم برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای موفقیت در این رقابت‌ها داشت، اما در نهایت نتیجه دو بازی رفت و برگشت به سود الحسین رقم خورد تا پرونده حضور آبی‌ها در این فصل از رقابت‌های آسیایی بسته شود.

شاگردان ساپینتو اکنون خود را برای دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر آماده می‌کنند؛ جایی که باید به مصاف مس رفسنجان بروند. دیداری که با توجه به شرایط جدول و نیاز استقلال به کسب امتیاز، از اهمیت بالایی برای این تیم برخوردار خواهد بود.

حذف مقابل الحسین زنگ هشدار بود

محمدرضا مهرانپور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد استقلال مقابل الحسین اظهار داشت: نتیجه، بهترین گویای شرایط فعلی ماست. روزی رقبای ما در آسیا ژاپن، عربستان و استرالیا بودند اما حالا باید نگران تیم‌هایی مثل هند، پاکستان، اندونزی و اردن باشیم. وقتی در این مرحله از سطح دوم آسیا برابر الحسین حذف می‌شویم، این یک هشدار بزرگ است.

آیا اگر مربیان ایرانی هم نتیجه نمی گرفتند به آنها زمان داده می شد؟

مهرانپور درباره بحث جدایی ریکاردو ساپینتو افزود: سؤال من این است که چرا اصلاً او را آوردیم که امروز به این نقطه برسیم؟ آیا در دنیا قحطی مربی بود؟ اگر مربیانی مثل بختیاری‌زاده، مجتبی جباری یا محمد نوازی با چنین نتایجی روی نیمکت استقلال بودند، چه برخوردی با آنها می‌شد؟ آیا این میزان فرصت و ارفاق به آنها داده می‌شد؟ این نتایج از بدترین و آبروریزترین نتایج سال‌های اخیر استقلال بوده است.

تعویض های ساپینتو مناسب جریان بازی استقلال نبود

این پیشکسوت استقلال با اشاره به تصمیمات فنی در دیدار مقابل الحسین اردن تصریح کرد: وقتی ۱۰ دقیقه به پایان بازی مانده و تیم عقب است، چرا بازیکنان کوتاه‌قد و تکنیکی به زمین می‌آیند؟ بازیکنانی مثل مهران احمدی، منیر حدادی و یاسر آسانی تکنیکی هستند، اما وقتی عقب هستی و به گل نیاز داری، نباید از ارسال‌های بلند استفاده کنی؟ چرا روزبه چشمی با قد ۱۹۰ سانتی‌متر از زمین خارج می‌شود؟ این مسائل ضعف فنی است. ساپینتو مدت‌هاست در ایران حضور دارد و دیگر نمی‌تواند بگوید با فوتبال و بازیکنان ایرانی ناآشناست.

مدیریت باشگاه نهایت توان خود را برای تیم گذاشته است

مهرانپور در پاسخ به این پرسش که آیا تنها کادر فنی مقصر است یا مدیریت هم سهم دارد، گفت: به نظر من مدیریت از نظر امکانات و پشتیبانی کم نگذاشته است؛ پرواز مناسب، هتل خوب، زمین تمرین مناسب و پرداخت‌ها انجام شده است. در گذشته که مشکلات مالی و لجستیکی وجود داشت، مربیان ایرانی با سختی تیم را اداره می‌کردند اما امروز چنین دغدغه‌هایی وجود ندارد. بنابراین وقتی مهاجم تیم در ۱۱ بازی گل نمی‌زند، بخشی به خودش و بخشی هم به کادر فنی برمی‌گردد. تیم داخل زمین شامل بازیکنان و مربیان عملکرد خوبی نداشت اما خارج از زمین حمایت کامل صورت گرفته است.

فوتبال ایران بیمار است

وی ادامه داد: البته باید بپذیریم فوتبال ما بیمار است، اما نه تا این حد که فاصله‌مان با الحسین اردن این‌قدر زیاد باشد. آنها می‌دانستند در چه مرحله‌ای هستند و چه می‌خواهند، اما ما این را نمی‌دانستیم. متأسفانه تیم‌های ایرانی در داخل کشور برای هم کری می‌خوانند و نتیجه می‌گیرند، اما در عرصه بین‌المللی دچار مشکل می‌شوند؛ چه در سطح باشگاهی و چه در تیم ملی.

مس با شرایط روحی مناسب مقابل استقلال قرار می گیرد

مهرانپور درباره دیدار پیش‌روی استقلال برابر مس رفسنجان در لیگ برتر گفت: همه بازی‌ها سخت است. مس در بازی گذشته پیروز شده و از نظر روحی شرایط خوبی دارد، در حالی که استقلال از نظر روحی وضعیت مطلوبی ندارد. با این حال استقلال و پرسپولیس در هر شرایطی تیم‌های بزرگی هستند. اگر استقلال برابر مس هم نتیجه نگیرد، باید به صورت اساسی فکری برای این تیم کرد.