سید مجید شعاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار ثبتنامها اظهار کرد: در بخش مرکزی ۳۹۲ نفر داوطلب ثبتنام نمودهاند که از این تعداد ۳۹ نفر بانوان هستند. همچنین در بخش قلقلرود ۱۹۴ نفر ثبتنام کردهاند که ۱۶ نفر از آنان را بانوان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به مقایسه آماری با دوره گذشته اظهار کرد: در دوره ششم انتخابات شوراهای روستا، مجموعاً ۵۴۶ نفر در شهرستان ثبتنام کرده بودند که این آمار در دوره هفتم به ۵۸۶ نفر افزایش یافته است.
فرماندار تویسرکان، ادامه داد: در بخش مرکزی، تعداد ثبتنامکنندگان از ۳۳۸ نفر در دوره ششم به ۳۹۲ نفر در دوره هفتم رسیده که نشاندهنده رشد قابل توجه مشارکت داوطلبان در این بخش است، در بخش قلقلرود نیز اگرچه تعداد ثبتنامکنندگان از ۲۰۸ نفر در دوره ششم به ۱۹۴ نفر در دوره هفتم رسیده اما در مجموع شاهد افزایش ثبتنام در سطح شهرستان هستیم.
