به گزارش خبرنگار مهر، دومین تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی به میزبانی آلبانی از ۶ تا ۱۰ اسفند برگزار خواهد شد و عبدالرشید سعدالهیف ملقب به تانک روس در این مسابقه به میدان میرود. اتحادیه جهانی کشتی در رابطه با عبدالرشید سعدالهیف و بازگشت او به تشک بعد از دو سال دوری نوشت: سالها وزن ۹۷ کیلوگرم وزنِ پرچمدار کشتی آزاد بود. بعد از مدتی دیگر اینطور نبود؛ عمدتاً بهخاطر غیبت عبدالرشید سعدالهیف و اینکه رقابت او با کایل اسنایدر (آمریکا) یکطرفه شده بود. سپس احمد تاجالدینوف (بحرین) آمد و رفت. اسنایدر در غیاب سعدالهیف دو عنوان قهرمانی جهان را بهدست آورد. چهرههای جدیدی هم قد علم کردند، اما هیچکدام در حد و اندازه سعدالهیف و اسنایدر به نظر نمیرسیدند.
اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به دیگر وزنها نوشت: کمکم وزنهای دیگر توجه هواداران را بیشتر جلب کردند؛ مثل ۸۶ کیلوگرم با دو ستون اصلیاش، دیوید تیلور (آمریکا) و حسن یزدانی (ایران). وزن ۶۵ کیلوگرم هر سال عمیقترین میدان را داشت؛ بهطوری که از سال ۲۰۰۸ تاکنون هیچ قهرمان جهان یا المپیکی نتوانسته طلای خود را در این وزن تکرار کند. در ۷۴ کیلوگرم نیز تغییرات پیاپی رخ داد؛ جردن باروز (آمریکا) کنار رفت و کایل دِیک (آمریکا) جای او را گرفت. با این حال، زائوربک سیداکوف رهبر این وزن بود تا اینکه رضامبک جمالوف (ازبکستان)، چرمن والیف (آلبانی) و کوتا تاکاهاشی (ژاپن) از راه رسیدند.
اما حالا ۹۷ کیلوگرم دوباره در کانون توجه است. پنج ماه پس از قهرمانی جهان، اسنایدر وارد فصل تازهای از داستان ۹۷ کیلوگرم میشود؛ جایی که عبدالرشید سعدالهیف پس از بیش از دو سال به این وزن بازمیگردد. سعدالهیف در مسابقات رنکینگسریز «محمد مالو» در تیرانا کشتی خواهد گرفت و در کنار اسنایدر، ماگومدخان ماگومدوف (آذربایجان)، ریزابک آیتموخان (قزاقستان)، باتیربک تسوکالوف (اسلواکی)، محمد خانیف و چند نام دیگر به میدان میآید. اگر سعدالهیف و اسنایدر به هم برسند، این نخستین رویارویی آنها از فینال جهانی ۲۰۲۱ در اسلو، نروژ خواهد بود.
اسنایدر همچنان همان صخرهی همیشگی است؛ با فشار مداوم، حریفان را وادار میکند با ریتم او کشتی بگیرند. همین سبک، چهارمین عنوان قهرمانی جهان را در زاگرب برایش آورد. او تقریباً همه را از پا درمیآورد؛ جز سعدالهیف.
اما پرسش این است: آیا سعدالهیف در بهترین فرم خود خواهد بود؟ این کشتیگیر ۲۹ ساله آخرینبار در مسابقات جهانی غیرالمپیکی ۲۰۲۴ رقابت کرد و در ۹۲ کیلوگرم به طلا رسید؛ پس از آن نیمهنهایی حماسی برابر کامران قاسمپور (ایران). در شبکههای اجتماعی، سعدالهیف آماده به نظر میرسد؛ ویدئوهایی از تمرین در سالن، روی تشک و حتی فضای باز منتشر کرده است. او همچنین یک جلسه تمرینی جالب با قهرمان المپیک فرنگی، موسی اِولویف داشت؛ هرچند اِولویف پس از ثبتنام اولیه در این رویداد شرکت نکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود امیرعلی آذرپیرا به تورنمنت آلبانی اعزام شود اما به دلیل مصدومیت مجتبی گلیج و انصراف از مسابقات قهرمانی آسیا،امیرعلی آذرپیرا به جای او به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام میشود و در تورنمنت آلبانی حضور نخواهد داشت. حضور آذرپیرا در آلبانی با وجود حریفان قدرتمندش در این میدان میتوانست به نفعش باشد اما شرایط برای این کشتیگیر به گونه دیگری رقم خورد.
