کامران قاسمپور و بازگشت به وزنی پر از مدعی/جنگ تازه در ۸۶ کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی به میزبانی تیرانا آلبانی از ۶ تا ۱۰ اسفندماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی آزاد با سه ملی‌پوش یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم، محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم و امیرحسین فیروزپور در ۹۲ به میدان خواهد رفت. کشتی ایران در وزن ۸۶ کیلوگرم در مسابقات آلبانی نماینده ندارد و کامران قاسمپور که کشتی‌گیر این وزن است در سال ۲۰۲۶ تاکنون به میدان نرفته و قرار است با تصمیم کادرفنی در گام نخست به مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان اعزام شود و در صورت عملکرد قابل قبول به احتمال زیاد کامران نماینده کشتی ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.

مدعیان وزن ۸۶ کیلوگرم در آلبانی

وزن ۸۶ یکی از اوزانی است که در این سال‌ها به دلیل حضور حسن یزدانی و دیوید تیلور آمریکایی مورد توجه دنیا قرار گرفته بود. در این چند سال اخیر تقابل حسن یزدانی و دیوید تیلور آمریکایی باعث شده بود تا همه دنیا به این وزن به گونه‌ای دیگر نگاه کنند اما در این دو سال اخیر شرایط در این وزن هم تغییر کرد. تیلور از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و حسن یزدانی هم پس از دو بار جراحی کتف و دو سال دوری از میادین به دو وزن بالاتر رفت و ماه پیش برای نخستین بار در یک میدان بین‌المللی در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی گرفت و به مدال نقره بسنده کرد.

پس از آن کامران قاسمپور جایگزین حسن یزدانی شد و به وزنی برگشت که سال‌ها به دلیل حضور یزدانی پشت خط آن مانده بود. اگرچه کامران سال‌ها در این وزن کشتی گرفته بود اما بازگشت دوباره او به معنای موفقیتش نبود و او در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی به مدال برنز بسنده کرد. حالا قاسمپور در مسابقات آلبانی به میدان نمی‌رود اما مدعیانی در این وزن قرار است به میدان بروند که قطعا کار را برای گلادیاتور کشتی ایران سخت خواهد کرد.

اگرچه دیوید تیلور از دنیای کشتی خداحافظی کرد اما وزن ۸۶ کیلوگرم از سوی کشتی‌گیران آمریکایی خالی نماند و مدعیانی پا به عرصه گذاشتند. در المپیک پاریس آرون بروکس که جایگزین دیوید تیلور شده بود توانست به مدال برنز برسد و در مسابقات جهانی کرواسی هم والنسیا آمریکایی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا رسید. البته وزن ۸۶ کیلوگرم در کشتی آمریکا بعد از دیوید تیلور هنوز به یک مهره ثابت دست پیدا نکرده است به عنوان مثال والنسیا آمریکایی اگرچه در مسابقات جهانی به مدال طلا رسید اما او در لیگ داخلی آمریکا و همچنین در اولین دوره مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی که ماه پیش در زاگرب برگزار شد نتیجه قابل قبولی کسب نکرد.

حالا قرار است در دومین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی که به میزبانی آلبانی برگزار خواهد شد در وزن ۸۶ کیلوگرم کایل دیک از آمریکا به روی تشک برود؛ کشتی‌گیری که یکی از مدعیان وزن ۷۴ کیلوگرم به حساب می‌آید و چندین مدال جهانی و المپیک را در این وزن به دست آورده است، اما این بار قرار است با تغییر وزن در ۸۶ کیلوگرم به میدان برود.

مدعیان وزن ۸۶ کیلوگرم تنها به آمریکا محدود نمی‌شود و کشتی‌گیرانی از آذربایجان و روسیه هم در آلبانی روی تشک خواهند رفت، به عنوان مثال آرسنی دژیوف از جمهوری آذربایجان به میدان می‌رود که در بازی‌های کشورهای اسلامی موفق به شکست کامران قاسمپور شده بود. از روسیه هم ابراگیم کادیف نماینده کشتی آزاد در وزن ۸۶ کیلوگرم خواهد بود. او چندی پیش در لیگ ایران برای تیم استقلال کشتی گرفت و همه رقبای خود را شکست داد.

از دیگر کشتی‌گیرانی که در وزن ۸۶ کیلوگرم در مسابقات آلبانی به میدان می‌روند، گئورگیوس کوگیومتدیس آزادکار ۷۴ کیلوگرم یونان که شهریورماه در مسابقات جهانی طلا گرفت. او به تازگی به دو وزن بالاتر آمده و قرار است در آلبانی در وزن جدید خود به میدان برود و باید دید در نهایت چه عملکردی خواهد داشت. همچنین ولادیمیر گامکرلیدزه هم آزادکار ۷۹ کیلوگرم گرجستان و دارنده مدال نقره جهان است که او هم با تغییر وزن قرار است در مسابقات آلبانی در وزن ۸۶ کیلوگرم به میدان برود.

کامران به دنبال طلسم‌شکنی در ۲۰۲۶

با نگاه اجمالی به رقبای کامران قاسمپور که قرار است در مسابقات آلبانی به میدان بروند، او کار راحتی در وزن ۸۶ کیلوگرم ندارد و باید دید کامران امسال چه سرنوشتی برای خود رقم خواهد زد. او در سال ۲۰۲۶ به دو مدال برنز بسنده کرد و قطعا این روزها در تلاش است تا در مسابقات قهرمانی آسیایی بیشکک قرقیزستان که فروردین ماه امسال پیش روست، طلسم شکنی کند و به مدال طلا برسد.

کامران در این سال‌ها با تغییر وزن مکرر شرایط باثباتی نداشت، او بعد از اینکه تصمیم گرفت دیگر پشت خط حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم نباشد به وزن ۹۲ کیلوگرم رفت و اتفاقا دو مدال طلای جهانی را هم در این وزن به دست آورد اما از آنجا که وزن ۹۲ کیلوگرم المپیکی نبود؛ به ناچار کامران به وزن ۹۷ کیلوگرم رفت اما در این وزن نتوانست از پس مدعیان برآید و به سهمیه المپیک پاریس نرسید.

کامران حالا دوباره به وزن ۸۶ کیلوگرم بازگشته است؛ اما به گفته برخی اهالی کشتی بدن او عضلانی است و شاید حضورش در این وزن تا دو سال مانده به المپیک پاریس به او فشار زیادی وارد کند. در نهایت باید دید کامران در مصاف با مدعیان وزن ۸۶ کیلوگرم چه نتایجی کسب می‌کند.