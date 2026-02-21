پاکدل: بودجه ورزش در مجلس باید با نگاه کارشناسی و هماهنگی توزیع شود

علیرضا پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر به اختصاص بودجه توسط مجلس به فدراسیون های ورزشی اشاره کرد و گفت: ابتدا لازم میدانم از مجلس شورای اسلامی به دلیل توجه ویژه به حوزه ورزش صمیمانه تشکر کنم. نگاه مجلس به ورزش به عنوان یکی از ارکان مهم ایجاد نشاط اجتماعی و سرمایه ملی، اقدامی ارزشمند است. از نمایندگان محترم مجلس، خصوصا کمیسیون فرهنگی و اعضای محترم کمیسیون تلفیق که در جهت تقویت منابع ورزش کشور تلاش کردند، قدردانی میکنم.
در چند روز اخیر اظهارنظرهای مختلفی در خصوص بودجه مطرح شده است که نشان میدهد هماهنگی بیشتر میان مجلس و وزارت ورزش و جوانان در فرآیند توزیع بودجه میتواند از ایجاد تنش فعلی، میان خانواده ورزش خصوصا فدراسیونها، جلوگیری کند.
رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: البته معتقدم نباید وقتی بودجه به تصویب نهایی نرسیده و اعداد فدراسیون ها قطعی نشده بود در رسانه و آنهم با جداول مختلف که مجلس آنها را تایید نمی کند انتشار پیدا می کرد و اظهار نظر می شد. جامعه ورزش در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا در ژاپن، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد و همدلی است و موضوع بودجه نباید به عاملی برای اختلاف تبدیل شود.
وی در خصوص برخی اعتراضها به بودجه کشتی گفت: کشتی پرافتخارترین رشته تاریخ ورزش ایران است و افتخارآفرینیهای آن در المپیک و بازیهای آسیایی، این رشته را شایسته حمایت ویژه کرده است. هر حمایتی که به تقویت کشتی منجر شود، در نهایت به افزایش غرور ملی کمک میکند.
علیرضا پاکدل درباره بودجه مشخص شده فدراسیون هندبال که منجر به گلایه شدید خانواده هندبال گردیده و همچنین جایگاه هندبال در ورزش کشور افزود: معتقدم در بازنگریهای احتمالی میتوان با نگاه کارشناسی دقیقتر، به رشتههای توپی که در سالهای اخیر جهش جدی داشتهاند، توجه بیشتری داشت. هندبال امروز یکی از موفقترین رشتههای توپی کشور در بخش بانوان و پایه و هندبال ساحلی محسوب میشود.
پاکدل در ادامه به موفقیت های رقم خورده توسط هندبال اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر، هندبال ساحلی ایران به مقام قهرمانی آسیا رسیده و در رقابتهای جهانی نیز در میان قدرتهای برتر جهان قرار گرفته است. تیم ملی پسران زیر ۱۶ سال پس از ۲۰ سال، هندبال مردان ایران را صاحب مدال طلای آسیا کرد. تیم ملی دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین موفق به کسب مدال طلا شد که نخستین طلای تاریخ هندبال زنان ایران در تمامی رویدادهای چندرشتهای از جمله بازیهای آسیایی به شمار میرود. در بخش بانوان، طی سالهای اخیر ۸ حضور جهانی و ۵ مدال آسیایی ثبت شده و سه دوره پیاپی در جمع ۳۲ تیم برتر جهان قرار گرفتهایم.
وی افزود:امروز ۱۱ تیم ملی فعال در ردههای مختلف داریم که برنامههای بینالمللی متعددی پیش رو دارند و هر اعزام هزینههای سنگینی را شامل میشود. همچنین پروژه ساخت کمپ تیمهای ملی هندبال را آغاز کردهایم؛ پروژهای که آرزوی ۶۰ ساله جامعه هندبال ایران بوده و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است. این کمپ یک زیرساخت ماندگار برای نسلهای آینده خواهد بود و برای تکمیل آن نیازمند حمایت جدی مالی هستیم.
پاکدل در پاسخ به سوالی درباره حضور پرتکرار برخی روسای فدراسیونها در مجلس برای گرفتن بودجه، گفت: اکثر نمایندگان مجلس خصوصا اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، هم بنده و هم هندبال را به خوبی میشناسند و همین باعث شد در طول دو ماه گذشته حتی یک بار هم به مجلس نروم. معتقدم وقت نمایندگان بسیار ارزشمند است و مجلس خود باید به موضوع بودجه به صورت کارشناسی و با نگاه تخصصی به رشتهها بپردازد.
وی تاکید کرد: تصمیمات در مجلس جمعی است و ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق مصوبات تلفیق رو به صحن علنی می برند و آنجا تصمیم نهایی گرفته می شود. ما تلاش کرده ایم با برنامهریزی درست و جذب منابع غیردولتی، استقلال فدراسیون را حفظ کنیم و مطالبهگریمان نیز منطقی و شفاف باشد.
پاکدل ادامه داد: ما همواره تلاش کردهایم اتکای صرف به منابع دولتی نداشته باشیم و در سالهای اخیر موفق به جذب منابع قابل توجهی از بخش خصوصی شدهایم. با این حال، با توجه به رویدادهای مهم پیش رو از جمله بازیهای آسیایی ناگویا، حمایت متوازن از رشتههایی که کارنامه روشن و مسیر رو به رشدی دارند، میتواند به موفقیت کاروان ایران کمک کند.
عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در پایان اظهار داشت: ان شالله با درایت مجلس و وزارت ورزش این موضوع با نگاه کارشناسی و عادلانه مدیریت خواهد شد. مجلس همواره حامی ورزش بوده و امیدواریم در نهایت توزیع منابع به گونهای باشد که همه رشتههای شایسته بتوانند مسیر افتخارآفرینی خود را با قدرت ادامه دهند.
