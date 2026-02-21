تداوم ویرانگری در غزه؛ ستونی از دود از شرق خان یونس به هوا برخاسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، منابع خبری از حملات شدید ارتش رژیم صهیونیستی به شرق شهر خان یونس در غزه خبر دادند.

منابع فلسطینی به برخاستن ستونی از دود در شرق شهرخان یونس در جنوب غزه اشاره کردند.

همچنین منابع فلسطینی از گلوله باران شدید مناطق شرقی شهر خان یونس در جنوب غزه از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

منابع پزشکی اعلام کردند: یک فلسطینی در جنوب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسیده است.

منابع فلسطینی در غزه از تیراندازی سنگین خودروهای نظامی اسرائیلی در شمال نوار غزه خبر دادند.

همچنین سه فلسطینی در پی تیراندازی نظامیان اسرائیلی در نزدیکی تقاطع الشجاعیه در شرق شهر غزه زخمی شدند.