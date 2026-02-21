به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی محتوایی ماه مبارک رمضان، طرح بزرگ قرآنی «زندگی با آیهها» است که امسال سومین سال اجرای آن در کشور محسوب میشود.
وی افزود:در این طرح، متناسب با هر مناسبت تبلیغی، خاستگاه، اقتضائات و نیازهای جامعه اسلامی، ۳۰ آیه بهعنوان محور محتوایی انتخاب میشود. هدف آن است که این ۳۰ آیه را بفهمیم، حفظ کنیم و با محتوای آنها زندگی کنیم و زندگی خود را با نورانیت آیات قرآن همراه سازیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: به حول و قوه الهی، امسال نیز این طرح بزرگ در سطح کشور ایران و برخی کشورهای منطقه در حال اجراست. برخلاف پیشبینیهای دشمنان و معاندان، استقبال مردم از جریان بزرگ «زندگی با آیهها» بیش از سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام جعفرزاده ادامه داد: بر اساس آمار مشارکتکنندگان در مسابقه پیامکی که هر روز در سطح استان پخش میشود، در دو روز اول و دوم ماه مبارک رمضان، شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی مخاطبان نسبت به سال گذشته هستیم.
وی افزود: این آیات الگوبخش، پیامآور، آرامشبخش برای جامعه ما و دارای پیامها و اثرگذاریهای تمدنی هستند، امید میرود که امسال بتوانیم بیش از گذشته با مخاطبان بهویژه جوانان، نوجوانان و حتی خردسالان ارتباط برقرار کنیم و انشاءالله یک سال قرآنی را رقم بزنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل گفت: بخش مهمی از محتوای این طرح در حال حاضر توسط نوجوانان تولید و پایش میشود. پیشبینی ما این است که امسال بتوانیم قریب یک میلیون نفر از جمعیت استان را تحت پوشش طرح بزرگ «زندگی با آیهها» قرار دهیم. این مهم با کنشگری حدود ۴۰۰ هزار نفر شامل شرکتکنندگان در مسابقات، حاضران در محافل قرآنی، سفیران قرآنی «زندگی با آیهها» و دیگر کنشگران این عرصه محقق خواهد شد.
