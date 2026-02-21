به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از توقف فعالیت خط لوله دروژبا بهدلیل حمله پهپادی اواخر ماه گذشته میلادی، دولت مجارستان اواخر روز پنجشنبه (۳۰ بهمن) با صدور فرمانی اعلام کرد: حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی خود را آزاد خواهد کرد.
پس از آنکه شرکت نفت اماوال (MOL) مجارستان روز جمعه تأکید کرد که ژادرانسکی نفتووود (JANAF)، اپراتور خط لوله انتقال نفت کرواسی، باید در زمان توقف فعالیت خط لوله دروژبا، امکان ترانزیت دریایی نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی را فراهم کند، این شرکت اعلام کرد: بوداپست نیازی به برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود ندارد.
شرکت «ژادرانسکی نفتووود» کرواسی در بیانیهای اطلاع داد: اکنون مقدار قابلتوجهی نفت خام غیر روس با شبکه خطوط لوله این شرکت به اماوال مجارستان در حال انتقال است، در همین حال سه نفتکش متعلق به اماوال حامل نفت غیر روس در مسیر پایانه اومیسالج (Omisalj) هستند.
بر اساس اعلام اپراتور خط لوله انتقال نفت کرواسی، نیازی به استفاده از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت خام مجارستان نبود، زیرا نفت با خط لوله شرکت ژادرانسکی نفتووود به سمت پالایشگاههای شرکت اماوال بهطور مداوم و بدون تأخیر انتقال داده میشود.
مجارستان و اسلواکی تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که برای تأمین خوراک پالایشگاههای خود، نفت روسیه را با خط لوله دروژبا دریافت میکنند. این دو کشور از زمان توقف جریان انتقال نفت از طریق خط لوله دروژبا در ۲۷ ژانویه (هشتم بهمن) بهدلیل حمله پهپادی به زیرساختهای خط لوله، در تلاش برای تأمین عرضه بودهاند.
هر دو کشور، اوکراین را به دلایل سیاسی بهسبب تأخیر در ازسرگیری جریان نفت از طریق خط لوله دروژبا مورد انتقاد قرار دادهاند.
طبق اعلام دولت مجارستان، شرکت اماوال حق دسترسی به نفت خام آزاد شده از ذخیرهسازیهای راهبردی را در اولویت دارد و تا ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین ۱۴۰۵) به این محمولهها دسترسی خواهد داشت و باید آنها را تا ۲۴ اوت (دوم شهریور ۱۴۰۵) بازگرداند.
طبق دادههای وبسایت اتحادیه ذخیرهسازیهای نفت و گاز مجارستان، این کشور در پایان ژانویه ذخیرهسازیهای نفت خام و فرآوردههای نفتی کافی برای ۹۶ روز داشت.
در حالی که مجارستان و اسلواکی برای تضمین تأمین منابع تلاش میکنند، اماوال ضمن توقف تحویل گازوئیل به اوکراین اوایل این هفته، به نفتکشها دستور داد محمولههای نفتی عربستان، نروژ، قزاقستان، لیبی و روسیه را برای تأمین خوراک پالایشگاههای مجارستان و اسلواکی انتقال دهند.
بنا بر اعلام شرکت اماوال مجارستان، پیشبینی میشود نخستین محمولهها اوایل ماه مارس به بندر اومیسالج در کرواسی برسند. پس از آن، ۵ تا ۱۲ روز دیگر طول میکشد تا نفت خام به پالایشگاههای این شرکت برسد.
دولت اسلواکی هم در پی درخواست پالایشگاه اسلونفت اسلواکی، متعلق به شرکت اماوال، شرایط اضطراری اعلام کرده و متعهد شده است که یک میلیون و ۸۲۵ هزار بشکه از ذخیرهسازیها را آزاد کند.
