وضعیت تردد خودروها در معابر تهران در چهارمین روز ماه مبارک رمضان

سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های تهران گفت: تردد در مسیر غرب به شرق، بزرگراه های شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، آبشناسان از بلوار شاهین شمالی تا بلوار فرحزادی، لشگری از تهرانسر تا ورودی خیابان مهرآباد و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع توحید با ترافیک پرحجم و سنگین همراه است.

وی در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر ازبزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و زین الدین از شمیران نو تا خیابان شریعتی بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

شریفی در پایان ترافیک مسیر جنوب به شمال بزرگراه های امام علی (ع) از شهید رئیسی تا محلاتی و در ادامه از گلشن دوست تا خیابان طاهرخانی، سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، یادگار امام (ره) از خیابان حبیب الله تا حکیم، نواب صفوی از چراغی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد را نیز پرحجم و سنگین اعلام کرد.