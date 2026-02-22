۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۰

ابراهیمی: هیئت‌های صلح مساجد نقش مؤثری در ترویج آرامش جامعه دارند

کرمان- معاون حل اختلاف استان کرمان، گفت: هیات‌های صلح مساجد، بازوان توانمند در زمینه حل اختلافات محلی هستند و می‌توانند با فعالیت‌های خود فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیر ابراهیمی، در نشست با صلح‌ یاران مساجد کرمان گفت: هدف اصلی این نشست، آشنایی اعضای هیات‌های صلح با روش‌های مؤثر صلح و سازش است تا بتوان از بروز اختلافات و مراجعات قضایی جلوگیری کرد و آرامش و امنیت اجتماعی را تقویت نمود.

وی افزود: همکاری نزدیک هیات‌های صلح با مرکز حل اختلاف استان می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش دعاوی و رفع مشکلات محله داشته باشد و اعضا باید با بهره‌گیری از آموزش‌ها و تجارب ارائه شده، در جهت ایجاد محیطی مسالمت‌آمیز و همدلانه در محله‌ها و خانواده‌ها فعالیت کنند.

این مقام قضایی ادامه داد: هیات‌های صلح مساجد نقش کلیدی در ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف مسالمت‌آمیز ایفا می‌کنند و گام موثری در تقویت امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی برمی‌دارند.

ابراهیمی، همچنین بر تشکیل گروه‌های اندیشه‌ورز تأکید کرد و گفت: «این گروه‌ها می‌توانند برای رسیدن به اهداف طرح هیئت‌های صلح مساجد برنامه‌ریزی کنند و راهکارهای نوآورانه برای رفع اختلافات محله‌ای ارائه دهند.

وی افزود: استفاده از حقوقدانان محلی اطراف مساجد برای تشکیل هیات قضایی و حل مشکلات مردم، می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی سریع به مسائل و مشکلات محله و تقویت اعتماد مردم داشته باشد.

کد خبر 6756115

