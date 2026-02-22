تخصیص منابع برای حمایت از کشاورزان میامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در جلسه تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه سال گذشته در محل مدیریت جهاد کشاورزی میامی بیان کرد: نحوه تخصیص منابع و پیگیری فرایندها در شهرستان میامی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بر ضرورت تسریع در اقدامات اجرایی، هماهنگی واحدهای ذی‌ربط به خصوص صندوق های کارآفرینی و بانک ها تاکید کرد و افزود: ضرورت دارد شرایط بهره‌برداری مؤثر و به موقع از تسهیلات مصوب برای متقاضیان به بهترین شکل محقق شود.

مدیر جهاد کشاورزی میامی همچنین بیان کرد: حمایت از تولید با اعطای تسهیلات به خصوص در زمینه اشتغال و ارتقای بهره وری یکی از مهمترین رویکرد های جهاد کشاورزی شهرستان میامی است.