واکنش شدیداللحن مقاومت به اظهارات سفیر آمریکا در تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای، اظهارات مایک هاکبی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی را محکوم کرد و آن را زمینه‌سازی برای مشروعیت‌بخشی به تجاوز و جنایات علیه ملت‌های عربی و اسلامی دانست.

در این بیانیه آمده است که سخنان هاکبی درباره حق ادعایی رژیم صهیونیستی بر سرزمین‌هایی «از نیل تا فرات»، در راستای پروژه موسوم به «اسرائیل بزرگ» بوده و هدف آن، تحمیل سلطه بر ملت‌های منطقه است.

کمیته‌های مقاومت همچنین تاکید کرد: استناد به متون تلمودی نشان‌ دهنده پشتوانه فکری افراطی جریان‌های حامی این رویکرد است و آنچه شورای صلح نامیده می‌شود و نیز اظهارات رئیس‌ جمهور آمریکا پوششی ایدئولوژیک برای توجیه سیاست‌های خصمانه است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است که این مواضع نه‌ تنها در محتوای خود خطرناک است، بلکه پیامی برای مشروعیت‌بخشی به اهداف توسعه‌طلبانه‌ای به شمار می‌رود که حاکمیت و مرزهای کشورهای عربی را تهدید می‌کند.

این جنبش خواستار اتخاذ موضعی مشترک از سوی کشورهای عربی و اسلامی در برابر چنین اظهاراتی شد و هشدار داد: این مواضع می‌تواند منافع کشورهای منطقه، به‌ ویژه کشورهایی را که به آنها اشاره شده، با خطر مواجه کند.

گفتنی است که مایک هاکبی، سفیر آمریکا در تل‌آویو، در مصاحبه‌ای با «تاکر کارلسون»، مجری مشهور آمریکایی، سخنان بی‌سابقه‌ای را درباره قلمرو این رژیم جعلی مطرح کرد.

در این مصاحبه، هنگامی که از هاکبی سؤال شد که آیا اسرائیل بر اساس آموزه‌های تورات، حق تسلط بر تمام مناطق میان رود نیل تا فرات را دارد؟

وی در پاسخی کوتاه و جنجالی گفت: اگر آنها همه این مناطق را بگیرند، اتفاق خوبی خواهد بود.