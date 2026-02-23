تصمیم عجیب باشگاه پرسپولیس برای اوسمار/ بند تمدید قرارداد فعال شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس در هفت دیدار ابتدایی نیم فصل دوم لیگ برتر متحمل پنج شکست شده و شانس خود برای قهرمانی را کاهش داده است، مسئولان باشگاه به دنبال تمدید کردن قرارداد سرمربی برزیلی این تیم هستند.
سایت باشگاه پرسپولیس صبح امروز دوشنبه ضمن اعلام این خبر نوشت:
«باشگاه پرسپولیس در پی برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و فنی، روند همکاری با اوسمار ویرا را مورد بررسی قرار داد. در همین چارچوب، جلسات تخصصی و فشردهای میان مدیرعامل باشگاه و سرمربی برگزار شد که طی آن، اوسمار ویرا برنامهای تحولخواه و توسعهگرا برای پایهریزی «پرسپولیس نوین» ارائه کرد. مقرر است جزئیات این برنامه در نشست هیئتمدیره نیز ارائه شود تا چارچوب اجرایی آن با هماهنگی کامل دنبال شود.
مدیرعامل باشگاه ضمن ارائه گزارش کامل از این جلسات و برنامههای ارائهشده، بر ضرورت ایجاد ثبات فنی برای اجرای این طرح تأکید کرد. گزارش ارائهشده مورد قبول اعضای هیئت مدیره قرار گرفت و در همین راستا، بند تمدید قرارداد سرمربی فعال شد تا مسیر فنی تیم با تمرکز و انسجام بیشتری ادامه یابد.
مدیران باشگاه بر این باورند که با آرامش، ثبات و حمایت از برنامههای فنی، روند تقویت تیم با نگاه کوتاهمدت و بلندمدت دنبال خواهد شد.»
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