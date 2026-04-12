از تهران تا سائوپائولو؛رونمایی از تیشرت «مبارزه کن مثل یک ایرانی»+فیلم

به گزارش خبرگزری مهر به نقل از خبرگزاری AN برزیل، در ادامه موج همبستگیهای بینالمللی با مردم ایران، گروهی از نهادهای آموزشی و صنفی برزیل در جریان راهپیمایی گسترده معلمان، از تیشرتهایی با طراحی ویژه رونمایی کردند.
روی این تیشرتها به زبان پرتغالی عبارت «LUTE COMO UM IRANIANO» (مبارزه کن مثل یک ایرانی) و در کنار آن ترجمه فارسی «مبارزه کن» و شعار «EDUCADORES EM LUTA» (آموزگاران در نبرد) نقش بسته است.
این رویداد که در شهر سائوپائولو برگزار شد، صرفا یک اقدام صنفی نبود. معلمان برزیلی با پوشیدن این تیشرت ها، پیام خود را به جهان مخابره کردند: «مبارزه ایرانیان در برابر بیعدالتی و فشارها، اکنون به الگویی برای جنبشهای مردمی و صنفی در سراسر جهان تبدیل شده است.»
یکی از برگزارکنندگان این طرح در گفتگو با خبرنگار AN برزیل گفت: «ما تاریخ معاصر ایران را مطالعه کردهایم. مردمی که در سختترین تحریمها، فشارها و ناملایمات هرگز زانو نزدند. امروز، ما معلمان برزیل، در نبرد خود با امپریالیسم، از روحیه ایرانیان الهام میگیریم. به همین دلیل روی تیشرتهایمان نوشتیم: مثل یک ایرانی مبارزه کن.»
به گفته طراحان و برگزارکنندگان، بخشی از عواید احتمالی فروش این تیشرتها به مؤسسات آموزشی و حقوق بشری مستقل در ایران اختصاص خواهد یافت.
«ما از ایرانیان آموختهایم که مقاومت، تنها راه تغییر است.» این جملهٔ پایانی یکی از سخنرانان برزیلی بود که وقتی با تیشرت «مبارزه کن مثل یک ایرانی» در راهپیمایی سخنرانی میکرد، توسط دوربینهای خبرگزاری AN برزیل ثبت شد.
