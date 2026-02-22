به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش رئیس شورای رهبری جنبش حماس، در نامه‌ای خطاب به سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی سربلندی برای جمهوری اسلامی ایران، گزارش کاملی از آخرین وضعیت اجرای توافق اتش‌بس در غزه ارائه کرد.

محمد درویش در این نامه با اشاره به پایبندی کامل حماس به توافق آتش‌بس غزه، نقض‌های آشکار و فاحش توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، از جمله حملات روزانه به مناطق فلسطینی و ادامه کشتار مردم فلسطین به‌ویژه زنان و کودکان، بازداشت فلسطینیان، ایجاد محدودیت شدید در ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، کارشکنی در فعالیت گذرگاه رفح و تردد شهروندان فلسطینی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های حیاتی را تشریح کرده است.

رئیس شورای رهبری حماس در بخش پایانی این نامه، بر ضرورت اهتمام جدی میانجیگران و جامعه بین‌المللی برای وادار کردن رژیم اشغالگر به ایفای تعهدات خود شامل توقف فوری کشتار، قتل‌عام و نقض حقوق مردم فلسطین، پایبندی به مفاد توافق‌ در مورد ورود کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی به ساکنان نوار غزه، لغو محدودیت‌های مربوط به گذرگاه رفح و تسهیل تردد مسافران، اجازه ورود سوخت، تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای بازسازی زیرساخت‌ها و پایبندی به قواعد بشردوستانه، توقف شکنجه و بدرفتاری با اسرای فلسطینی تاکید کرده است.