شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار کرد: در مجموع ۹۷۳ نفر برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان نوشهر ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه مهم شوراها در مدیریت محلی افزود: شوراهای اسلامی پس از آغاز به کار باید با تکیه بر عقلانیت، رویکرد علمی و تخصص‌محور، به عنوان بازوی تصمیم‌سازی در مسیر تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای به‌ویژه در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش کنند.

فرماندار فرمانداری شهرستان نوشهر مشارکت گسترده داوطلبان در این دوره را نشانه افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و علاقه‌مندی مردم به نقش‌آفرینی در مدیریت شهری و توسعه روستایی دانست و تصریح کرد: این استقبال می‌تواند زمینه‌ساز پویایی بیشتر در عرصه مدیریت محلی باشد.

جهانشاهی در پایان تأکید کرد: روند بررسی مدارک و صلاحیت داوطلبان طبق برنامه زمان‌بندی انتخابات در حال انجام است و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.