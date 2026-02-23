به گزارش خبرنگار مهر،امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر امیر سرتیپ جانباز «ناصر محمدی‌فر» فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از پیشکسوتان و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس که صبح امروز (دوشنبه) که در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، ضمن عرض خیرمقدم به فرماندهان ارشد حاضر در مراسم از جمله فرماندهان اسبق و اساتید خود و همچنین خانواده داغدار امیر سرتیپ محمدی‌فر به تشریح بخشی از کارنامه درخشان این فرمانده پیشکسوت پرداخت و با اشاره به نقش محوری امیر محمدی‌فر در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی اظهار داشت: این فرمانده بزرگوار از روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی در کردستان و در کنار شهید سپهبد صیاد شیرازی در سرکوب قائله کردستان نقش آفرینی کرد.

امیر جهانشاهی افزود: با شروع جنگ تحمیلی، امیر محمدی‌فر راهی منطقه جنوب و خوزستان شد و تا پایان جنگ تحمیلی در اکثر عملیات‌های آفندی و پدافندی حضور فعال داشت. این فرمانده پیشکسوت و عزیز در طول دوران دفاع مقدس فرماندهی گردان ۲۳۴ زرهی، تیپ دوم لشکر ۸۸ زرهی، جانشینی لشکر ۸۸، فرماندهی لشکر ۱۶ زرهی و فرماندهی لشکر ۸۱ زرهی را بر عهده داشت

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امیر محمدی‌فر به مدت ۱۳ سال متوالی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور حضور داشت و سرانجام به عنوان فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب کشور منصوب شد.

وی، به دوران فرماندهی امیر محمدی‌فر در نیروی زمینی ارتش از سال ۱۳۷۹ به مدت ۵ سال اشاره کرد و افزود: در دوران تصدی فرماندهی ایشان، نیروی زمینی تحولی چشمگیر در زمینه ارتقاء آمادگی رزمی تجربه کرد؛ به طوری که در ارزیابی‌های ستاد کل نیروهای مسلح این نیرو بالاترین نمره را کسب و از سوی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) مورد تشویق قرار گرفت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه اقدامات امیر محمدی‌فر در بازسازی و بهینه‌سازی ادوات زرهی (تانک‌ها و نفربرها)، ساخت پادگان‌ها و خانه‌های سازمانی جدید برای ارتقاء روحیه و معیشت کارکنان را از جمله خدمات ماندگار این فرمانده برشمرد و با ذکر خاطره‌ای از آخرین دیدار خود در ایام الله دهه فجر با این همرزم قدیمی گفت: ایشان در آن دیدار خاطرات غرورآفرین دوران جنگ از جمله حماسه ارتفاعات ۴۰۲ را تعریف می‌کرد. زمانی که به عنوان فرمانده تیپ، در برابر دو لشکر زرهی مجهز رژیم بعث ایستادگی کرد و با رشادت‌های خود باعث آزادسازی آن مناطق شد.

وی در پایان با طلب مغفرت و رحمت واسعه الهی برای امیر سرتیپ محمدی‌فر و آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان آن مرحوم، تأکید کرد: بی‌تردید روح بلند این فرمانده وفادار و مجاهد با شهدای والامقام کربلا و همرزمان شهیدش محشور خواهد بود. ما نیز خود را ادامه‌دهنده راه و خدمتگزار صادق خانواده معزز ایشان دانسته و بر حمایت و همراهی همه‌جانبه تأکید داریم.