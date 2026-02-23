تیتراژ ابتدایی «پریزاد» را ببینید؛ آغازی با یک بهاریه افغانستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «پریزاد» با اجرای محمدرضا شهیدی‌فرد از ابتدای ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه نسیم رفته است.

تیتراژ ابتدایی و انتهایی برنامه با توجه به محتوای آن که هم نگاهی به امید و تازگی دارد و هم مهمانانی با تکیه بر توانمندی های ملی سوژه شده‌اند، انتخاب شده است.

تیتراژ ابتدایی قطعه‌ای به خوانندگی فرهاد دریا از شعرهای قدیمی افغانستان با نام «کهنه زری کو» است که مضمونی از زندگی نو را دارد و ترانه‌ای بهاری است.

فرهاد دریا خواننده این قطعه است که تیتراژ آن نیز قابل مشاهده است.

شهیدی‌فرد پس از چند سال دوری از آنتن تلویزیون، بار دیگر با یک برنامه گفتگومحور به قاب شبکه نسیم بازگشته است.

«پریزاد» با تمرکز بر تجربه‌های مردمی و روایت‌هایی از تلاش های انسانی برای حیات و فداکاری ها و همچنین مشاغل حرفه ای در نجات جان انسان ها نگاهی علمی به پیشرفت های حوزه سلامت و پزشکی دارد.

لوکیشن برنامه در مکانی شبیه «زایشگاه» تعبیه شده و قرار است روایتی از تولد و امید را در برنامه زنده نگه دارد.

«پریزاد» به تهیه کنندگی فواد صفاریان پور و علی زارعان با مشارکت ورزات بهداشت ساخته می شود و هر شب ساعت ۲۳ در ۳۰ قسمت از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود. بازپخش این برنامه روز بعد ساعت ۴ بامداد، ۱۰ صبح و ۱۷ بعدازظهر است.