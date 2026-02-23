تصویب ۱۲ مصوبه کاربردی برای حل مشکلات ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در این نشست با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا گفت: بخشی از مشکلاتی که دست مایه توطئه های دشمنان شده و خود را در قالب اعتراضات و اغتشاشات نشان می دهد ریشه در نارضایتی های مردم به خاطر عدم پاسخگویی مناسب برخی مجموعه هاست.

وی افزود: علت اینکه در نا آرامی های اخیر استان آذربایجان غربی یکی از بی مسئله ترین و امن ترین استان های کشور بود و مردم با نقشه دشمنان همراهی نکردند پاسخگویی مسئولان و مدیران با رعایت شأن مردم و تلاش برای گره گشایی از مشکلات آنهاست.

عتباتی ادامه داد: مردم عزیز و فهیم کشور تلاش مدیران برای حل مشکلات خود را می بینند و هرگاه در مدیر به روی آنها باز باشد و احساس بی پناهی نکنند هیچگاه فریب دسیسه های معاندین را نخواهند خورد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان یکی از عرصه های مهم خدمت رسانی به مردم با رفع مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت های اشتغال برای مردم است، لذا باید در این جلسات، هماهنگی ها و هم افزایی ها را به منظور عرصه ای برای خدمت به مردم و پیشبرد امور قدر دانست و همه دست به دست هم دهیم تا استان به جایگاه واقعی خود برسد.

عتباتی ادامه داد: امروز مشکلات ۱۰ واحد تولیدی مطرح می گردد و انتظار است مدیران به مانند همیشه با نگاه حل مسأله در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری به موضوعات ورود کنند و با از پیش رو برداشتن موانع به توسعه و اشتغال استان کمک کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: اهداف جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال زایی است و دستگاه قضایی نیز نگاه راهبردی در حمایت از مجموعه های تولیدی دارد.

حسین مجیدی ادامه داد: هر مجموعه و مدیری نماد حاکمیت است و تکلیف دارد با خدمت و تکریم مردم حرف آنها را گوش داده و پاسخگوی مطالباتشان بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تاکید کرد: مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان دستور قضایی است از این رو اجرای آنها تکلیف مجموعه هاست.