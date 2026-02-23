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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

تصویب ۱۲ مصوبه کاربردی برای حل مشکلات ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان

تصویب ۱۲ مصوبه کاربردی برای حل مشکلات ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان

ارومیه-  ۱۲ مصوبه کاربردی برای حل مشکلات ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی آذربایجان غربی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان تصویب شد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در این نشست با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا گفت: بخشی از مشکلاتی که دست مایه توطئه های دشمنان شده و خود را در قالب اعتراضات و اغتشاشات نشان می دهد ریشه در نارضایتی های مردم به خاطر عدم پاسخگویی مناسب برخی مجموعه هاست.

وی افزود: علت اینکه در نا آرامی های اخیر استان آذربایجان غربی یکی از بی مسئله ترین و امن ترین استان های کشور بود و مردم با نقشه دشمنان همراهی نکردند پاسخگویی مسئولان و مدیران با رعایت شأن مردم و تلاش برای گره گشایی از مشکلات آنهاست.

عتباتی ادامه داد: مردم عزیز و فهیم کشور تلاش مدیران برای حل مشکلات خود را می بینند و هرگاه در مدیر به روی آنها باز باشد و احساس بی پناهی نکنند هیچگاه فریب دسیسه های معاندین را نخواهند خورد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان یکی از عرصه های مهم خدمت رسانی به مردم با رفع مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت های اشتغال برای مردم است، لذا باید در این جلسات، هماهنگی ها و هم افزایی ها را به منظور عرصه ای برای خدمت به مردم و پیشبرد امور قدر دانست و همه دست به دست هم دهیم تا استان به جایگاه واقعی خود برسد.

عتباتی ادامه داد: امروز مشکلات ۱۰ واحد تولیدی مطرح می گردد و انتظار است مدیران به مانند همیشه با نگاه حل مسأله در راستای عمل به فرمان مقام معظم رهبری به موضوعات ورود کنند و با از پیش رو برداشتن موانع به توسعه و اشتغال استان کمک کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: اهداف جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و اشتغال زایی است و دستگاه قضایی نیز نگاه راهبردی در حمایت از مجموعه های تولیدی دارد.

حسین مجیدی ادامه داد: هر مجموعه و مدیری نماد حاکمیت است و تکلیف دارد با خدمت و تکریم مردم حرف آنها را گوش داده و پاسخگوی مطالباتشان بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تاکید کرد: مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان دستور قضایی است از این رو اجرای آنها تکلیف مجموعه هاست.

کد مطلب 6757908

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