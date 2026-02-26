شهسواری: با انگیزه و همدلی به دنبال سه امتیاز مقابل فولاد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهسواری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: در طول هفته تمرینات بسیار خوبی زیر نظر وحید رضایی، سرمربی تیم، برگزار شد و از نظر بدنی، فنی و روحی در شرایط مطلوبی قرار داریم. آنالیز دقیقی از تیم حریف انجام دادهایم و شناخت کاملی از سبک بازی فولاد داریم.
وی افزود: در تمام دیدارها برای کسب پیروزی وارد میدان میشویم. در بازیهای گذشته نیز با وجود ارائه فوتبال باکیفیت و خلق موقعیتهای متعدد، بدشانسیهایی داشتیم؛ از جمله برگشت توپ از روی خط دروازه و از دست دادن ضربه پنالتی. با این حال از روند فنی تیم رضایت داریم و امیدواریم برابر فولاد نتیجه تلاشهایمان را بگیریم.
مربی شمسآذر با اشاره به برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگران تصریح کرد: از هواداران استان قزوین، چه در شهر و چه در روستاها، دعوت میکنم با حضور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند. حضور آنها انرژی مضاعفی به بازیکنان میدهد و میتواند نقش مهمی در کسب نتیجه داشته باشد.
شهسواری درباره استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تیم گفت: سیاست باشگاه جوانگرایی است و خوشبختانه با حضور کادر فنی این روند بهخوبی در حال اجراست. به توانایی بازیکنان جوان ایمان داریم و مطمئنیم با ادامه این روند، آینده روشنی در انتظار تیم خواهد بود.
وی ادامه داد: این بازیکنان هر روز در تمرینات پیشرفت میکنند و امیدواریم بتوانند در هفتههای پایانی لیگ نیز عملکرد موفقی داشته باشند و جایگاه مناسبی برای تیم رقم بزنند.
شهسواری در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ارائه فوتبالی باکیفیت و تاکتیکی است. امیدواریم در دیدار برابر فولاد نیز بتوانیم نمایش خوبی ارائه دهیم و با کسب سه امتیاز، دل هواداران را شاد کنیم.
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