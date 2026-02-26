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۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

شهسواری: با انگیزه و همدلی به دنبال سه امتیاز مقابل فولاد هستیم

شهسواری: با انگیزه و همدلی به دنبال سه امتیاز مقابل فولاد هستیم

قزوین –مربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین گفت: بازیکنان ما با آمادگی کامل بدنی و روحی به مصاف فولاد خوزستان می‌روند و امیدواریم با حمایت هواداران سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهسواری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: در طول هفته تمرینات بسیار خوبی زیر نظر وحید رضایی، سرمربی تیم، برگزار شد و از نظر بدنی، فنی و روحی در شرایط مطلوبی قرار داریم. آنالیز دقیقی از تیم حریف انجام داده‌ایم و شناخت کاملی از سبک بازی فولاد داریم.

وی افزود: در تمام دیدارها برای کسب پیروزی وارد میدان می‌شویم. در بازی‌های گذشته نیز با وجود ارائه فوتبال باکیفیت و خلق موقعیت‌های متعدد، بدشانسی‌هایی داشتیم؛ از جمله برگشت توپ از روی خط دروازه و از دست دادن ضربه پنالتی. با این حال از روند فنی تیم رضایت داریم و امیدواریم برابر فولاد نتیجه تلاش‌هایمان را بگیریم.

مربی شمس‌آذر با اشاره به برگزاری این مسابقه با حضور تماشاگران تصریح کرد: از هواداران استان قزوین، چه در شهر و چه در روستاها، دعوت می‌کنم با حضور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند. حضور آن‌ها انرژی مضاعفی به بازیکنان می‌دهد و می‌تواند نقش مهمی در کسب نتیجه داشته باشد.

شهسواری درباره استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تیم گفت: سیاست باشگاه جوان‌گرایی است و خوشبختانه با حضور کادر فنی این روند به‌خوبی در حال اجراست. به توانایی بازیکنان جوان ایمان داریم و مطمئنیم با ادامه این روند، آینده روشنی در انتظار تیم خواهد بود.

وی ادامه داد: این بازیکنان هر روز در تمرینات پیشرفت می‌کنند و امیدواریم بتوانند در هفته‌های پایانی لیگ نیز عملکرد موفقی داشته باشند و جایگاه مناسبی برای تیم رقم بزنند.

شهسواری در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما ارائه فوتبالی باکیفیت و تاکتیکی است. امیدواریم در دیدار برابر فولاد نیز بتوانیم نمایش خوبی ارائه دهیم و با کسب سه امتیاز، دل هواداران را شاد کنیم.

کد مطلب 6760766

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