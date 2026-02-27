به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجرسپاسی شیراز از ساعت ۱۹:۱۵ امشب جمعه در هفته بیست و سوم فصل جاری لیگ برتر به میزبانی ورزشگاه شهرقدس در حالی برگزار شد که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک - یک همراه بود. سعید سحرخیزان (۲۲) برای استقلال و مهدی شریفی (۱+۴۵) برای فجر گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی (۷۱- محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (۷۱- اسماعیل قلی زاده)

ترکیب فجرسپاسی:

علیرضا رضایی، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، میثم مرادی (۶۲- مسعود ریگی)، ساسان جعفری‌کیا، محمود مطلق زاده، زبیر نیک‌نفس( ۸۵- شروین بزرگ)، یادگار رستمی، حسین شهابی (۷۵- سجاد آشوری) و مهدی شریفی (۷۵- پیمان بابایی)

شروع طوفانی فجر برای بردن استقلال

۱۵ دقیقه نخست بازی امروز به طور کامل با برتری فنی و فیزیکی فجر سپاسی همراه بود. میهمان شیرازی بارها با پاس های با دقت خود توانست روی دروازه استقلال ایجاد خطر کند و این تیم را تحجت فشار قرار دهد. آنها دو بار در همین مدت کوتاه روی دروازه استقلال ایجاد خطر کردند که یک بار آدان و بار دیگر روزبه چشمی با دفاع مقابل شوت حسین شهابی مانع از بازشدن دروازه آبی ها شدند.

ضربه سر حساب شده برای آبی ها

با گذشت زمان استقلال با استفاده از تمام فضای زمین رفته رفته بر توپ تسلط پیدا کرد تا با پاس های عرضی بتواند خطوط سه گانه فجری ها را رد کنند. تلاش آنها در دقیقه ۲۲ روی ارسال چشمی از جناح راست به یاسر آسانی رسید اما شوت او با بی دقتی زده شد اما شانس به استقلالی ها رو کرد تا سحرخیزان صاحب موقعیت شود و او نیز با ضربه سر کاملا حساب شده خود بتواند گل اول مسابقه را بزند.

سحرخیزان در ادامه مسابقه و در دقیقه ۳۶ باز هم در موقعیت گلزنی قرار گرفت اما رضایی گلر فجری ها مانع از دبل او شد.

زردپوشان شیرازی در ۵ دقیقه پایانی بار دیگر فشار روی دروازه استقلال آوردند تا این بار مهدی شریفی روی اشتباه آشورماتوف صاحب توپ شود که آدان به زیبایی آن را مهار کرد اما همین گلر خارجی استقلالی ها در ۳۰ ثانیه مانده به پایان مسابقه اشتباه عجیبی داشت تا مهدی شریفی این بار گل بزند و بازی را به تساوی بکشد.

کاپیتان به داد آدان رسید

روزبه چشمی کاپیتان آبی ها تنها کسی بود که پس از اشتباه مهلک آدان در آخرین ثانیه های نیمه اول که منجر به گل تساوی فجری ها شد سمت گلر استقلاال رفت و او را در آغوش گرفت تا اینگونه به او انگیزه دهد.

استقلالی ها با حفظ شیوه بازی خود که ارسال از جناحین با استفاده از فشردگی در نیمه زمین حریف بود دنبال گل برتری بودند اما کمترین فرصت به آنها از سوی مدافعان فولاد داده شد. با این حال در دقیقه ۸۲ پس از آنکه ضربه محمدحسین اسلامی با برخورد به مدافع فجرسپاسی تغییر مسیر داد تا به صالح حردانی برسد. او نیز با سانتر خود توانست چشمی را در موقعیت ضربه سر قرار دهد تا این بار کاپیتان آبی ها بتواند گلزنی کند و استقلال بار دیگر پیروز میدان شود.

فجری ها پس از این گل سعی داشتند با تعویض های خود بار دیگر گل خورده را جبران کنند اما دفاع چندلایه استقلال مانع از این اتفاق شد تا استقلال با نخستین تجربه سرمرببیگری سهراب بختیاری زاده در فصل جاری به امتیاز ۴۱ برسد و صدر جدول را برای خود کند. فجر نیز ۳۰ امتیازی ماند اما به رده هشتم جدول سقوط کرد.