به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در چند بازه زمانی دی ماه و بهمن ماه انجام شد.

طبق برنامه اعلام شده ثبت نام آزمون جهت جاماندگان برای آخرین بار از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و این فرصت ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ به پایان می رسد. داوطلبان توجه داشته باشند در این بازه زمانی فقط ثبت نام جدید صورت می گیرد و ثبت نام کنندگان قبلی قادر به ویرایش نخواهند بود.

همچنین با توجه به شروع فرایند بررسی مدارک در اسفند ماه داوطلبانی که در بهمن ماه ثبت نام نکنند، شامل قوانین متاخرین خواهند شد.

پس از پایان زمان ثبت نام، تغییر سهمیه ثبت نامی حتی با مراجعه حضوری به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. لذا داوطلبان در انتخاب سهمیه دقت کنند.

آزمون کتبی پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ بطور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی به آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت مربوطه است. حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن کارت شرکت در آزمون و یک کارت شناسایی معتبر عکسدار (کارت ملی یا گواهینامه رانندگی یا شناسنامه) امکانپذیر نیست.