به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد علی موسوی جزایری در پیامی اعلام کرد: «در پاسخ به جمع کثیری از مؤمنین و دلسوزان انقلاب ،اینجانب معتقدم تسریع در اعلام رهبری انقلاب لازم و ضروری است و تأخیر در آن مستلزم آفاتی می‌باشد. لذا از هیئت رییسه محترم خبرگان درخواست دارم به این مطلب مهم توجه داشته باشند».

به گزارش خبرنگار مهر، تسریع در معرفی رهبر جدید انقلاب اسلامی و رهبر سوم انقلاب از سوی هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری به یک مطالبه عمومی به خصوص در میان علما و اعضای مجلس خبرگان رهبری تبدیل شده‌است.