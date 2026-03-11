به گزارش خبرنگار مهر، شب بیستویکم ماه مبارک رمضان، شب شهادت امام علی(ع)، در شهرستان اردستان تنها صحنهی مناجات و اشک نبود؛ بلکه نمایشگاهی از اوج معنویت، همدلی و روح ایثار مردمان این دیار نیز بود.
همزمان با سراسر کشور، مراسم احیای شب بیستویکم ماه مبارک رمضان، مصادف با شب شهادت حضرت امامعلی(ع)، در شهرستان اردستان با حضور گستردهی مردم مؤمن، روحانیون، مسئولان محلی و هیئات مذهبی برگزار شد.
مسجد جامع تاریخی اردستان که همواره قلب تپندهی آیینهای مذهبی شهرستان بوده، امشب نیز شاهد حضور مؤمنان در مراسم احیا بود.
صدای یا «علی» گفتنها، گاه با گریه درهم میآمیخت و گاه با نوای دلنشین مناجاتخوانان، فضایی روحانی و وصفناپذیر میآفرید. زیر گنبد فیروزهای مسجد، جمعیت اعم از پیر و جوان، زن و مرد، در سکوت و خشوع، دست نیاز به سوی آسمان دراز کرده بودند.
شب قدر فرصتی است تا با تأمل در سیره مولایمان، روح همدلی، گذشت و خدمت را در خود تقویت کنیم و در عمل، عدالتخواه و یاور مظلومان باشیم.
این شب، شبِ اشک و دعا بود، اما فراتر از آن، شبی بود که اردستان بار دیگر نشان داد که در اوج حزن و اندوه، ظرفیت همدلی، ایثار و خدمت به همنوع را نیز داراست.
نظر شما